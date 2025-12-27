Luto en el levantinismo por el fallecimiento de Delia Bullido, inolvidable trabajadora del Levante UD

El Levante lamenta profundamente el fallecimiento de Delia Bullido García, trabajadora del club y una de las personas más reconocidas por todo el levantinismo, a los 49 años de edad. Después de luchar, con tesón y sin descanso, durante un largo periodo de tiempo contra una grave enfermedad, la institución anunció a través de sus canales de comunicación la pérdida de una persona que dedicó toda su vida laboral al equipo de su corazón y que se ganó el cariño, el respeto y la admiración de todos los compañeros, directivos, jugadores, entrenadores y aficionados que se cruzaron en su camino.

Licenciada en Periodismo, se unió al Levante UD en 2001 y, desde entonces, desempeñó toda su trayectoria en su querido club. Ocupó diferentes cargos dentro del Departamento de Comunicación, llegando a ser jefa de prensa del primer equipo masculino durante muchos años, hasta que una grave enfermedad le obligó a dejar sus funciones para convertirse en un ejemplo de lucha, superación e inspiración mientras llevaba a cabo su tratamiento de recuperación.

Delia Bullido García pasa a la eternidad del Levante y del levantinismo por ser una grandísima profesional; trabajadora, entregada y admirable, y por ser una persona bondadosa, cariñosa, atenta, risueña y alegre, sin diferenciar a nadie de su alrededor y desprendiendo felicidad en un club en el que ha dejado huella. Sin ir más lejos, el Levante, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, le dedicó el partido ante el Rayo Vallecano del 19 de octubre, con los jugadores lanzándole un mensaje de ánimo en sus camisetas.

Su valor y su trascendencia son tan altos que la noticia de su fallecimiento ha dolido no solo en todo el levantinismo, sino también en la sociedad valenciana. Sin embargo, su memoria y su legado, ya forman parte de la eternidad. La capilla ardiente se instalará esta tarde en el Tanatorio de Buñol, su lugar de procedencia, y estará abierta al público este sábado de 15:00 a 21:00 y mañana de 09:00 a 11:00. Descanse en paz.