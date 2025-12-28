El Levante le ganó la partida a un grande de Sudamérica por Luís Castro
Al técnico portugués no le faltaron propuestas tras ser destituido del Nantes. Rechazó a Botafogo y desatendió, entre otras opciones, a AS Saint-Étienne y a otro equipo de la Ligue 1. Apenas tardó una semana en tramitar su aterrizaje a un conjunto granota entusiasmado con su llegada al banquillo de Orriols
La ‘era Luís Castro’ echa a rodar mañana lunes en el Levante. El equipo regresa de sus vacaciones para preparar el encuentro ante al Sevilla con la esperanza de que, de la mano del entrenador luso, puede salir del pozo de la tabla y lograr la salvación en Primera División. El procedente de Moreira de Conegos aterriza en Orriols ilusionado, consciente de que dirigirá a un club grande y de que, por mucho que la permanencia esté a una distancia de difícil alcance, la plantilla tiene herramientas para huir de su delicada circunstancia.
Luís Castro sabe lo que es navegar en el fango y superar expectativas. Lo demostró en el Dunkerque y lo experimentó en Nantes después de no solo brillar con luz propia en las categorías inferiores de Benfica, sino también de destapar el talento de jugadores como, entre otros, Joao Neves. Situar a un candidato a sobrevivir en Ligue 2, a soñar con un ascenso a la élite francesa, no le valió para impedir una dinámica negativa de resultados que se lo llevó por delante en el Nantes, pese a que la ausencia de fichajes en verano limitó a un equipo que, desde la salida del portugués, solo ha ganado en Copa al Concarneau, de Tercera División (3-5), mientras sigue a cuatro puntos de la salvación.
Muchos clubes tras su pista
A pesar de ello, Luís Castro se ganó un prestigio que le sirvió para aceptar el desafío del Levante, aunque no le faltaron ofertas tras convertirse en agente libre. Según L’Equipe, en una información publicada en la segunda quincena de diciembre, el técnico luso rechazó una propuesta de Botafogo, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil, para sustituir a Davide Ancelotti. Sin embargo, según pudo saber Superdeporte, Luís tuvo en su lista de pretendientes tanto al cuadro ‘O Glorioso’ como al AS Saint-Étienne y a otro conjunto de la Primera División francesa, entre otras opciones.
Destituido diez días antes de tramitar oficialmente su llegada al Ciutat de València, al entrenador portugués, notablemente valorado en el mundo del fútbol, contó con muchas propuestas para continuar en los banquillos, fruto a la encomiable labor realizada en las categorías inferiores del Benfica y al sobresaliente trabajo desarrollado en el humilde Dunkerque, periodo que le situó en el mapa debido a su estilo de juego valiente y puramente posicional. Precisamente, el Levante le siguió la pista desde entonces, hasta, tras unas exigentes negociaciones debido a la alta competencia, sellar un acuerdo hasta 2027 que cumple con las expectativas y el deseo de las altas esferas del club levantinista.
- Nico González: 'Guardiola exige mucho, pero luego juegas casi de memoria y empiezas a disfrutarlo
- Desaparece, con tres de sus hijos, el entrenador del filial del Valencia CF Femenino, Fernando Martín
- El Valencia por minutos: de colista a la Champions
- El mensaje de Loquillo en el Roig Arena: 'Tenéis al mejor entrenador de Europa
- David Villa, presente en el debut de su hijo en LaLiga FC Futures
- La Real Sociedad se mantiene en sus trece con Umar Sadiq
- Marcelo: 'Tenía tripa, no fui un atleta. Siempre he disfrutado de mi vida, no he sido de gimnasios ni dietas estrictas
- Meriton puede dar el enésimo golpe al prestigio del Valencia CF