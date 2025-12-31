Un año para el olvido

Un año para olvidar en todos los sentidos. Así se podría resumir el 2025 para el Levante UD. El conjunto granota cierra doce meses marcados por la incertidumbre y una sensación constante de estar sobreviviendo más que compitiendo. Porque estos 365 días se han sentido como una montaña rusa, con más bajadas que subidas (por muy imposible que suene).La fotografía final del año es especialmente: diciembre se despide con el Levante en el fondo de la clasificación.Una realidad impensable hace no tanto para la sección más laureada del club.

El despertar tardío

El 2025 comenzó como una caída libre. Enero pasó dejando cuatro partidos y casi ningún consuelo. Ni siquiera los encuentros aplazados por la DANA sirvieron para resetear al equipo, que encadenó derrota tras derrota hasta cerrar el mes con un empate ante el FC Badalona Women (Levante Badalona, por aquel entonces). Y en febrero llegó lo inesperado: el asalto al Johan Cruyff. El Levante rompió la racha histórica del Barça, que llevaba 622 días sin perder en Liga F. Pero el triunfo se quedó en algo simbólico, en un aviso. El equipo tenía orgullo, pero todavía no continuidad.

El despertar comenzó en marzo. Tardío, sí, pero decisivo .Frente Valencia CF, Costa Adeje Tenerife y Real Sociedad el Levante sumó siete puntos, algo que no había conseguido de forma consecutiva hasta la fecha. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en Lezama, ante el Athletic Club, cuando en la recta final de la temporada las granotas se pusieron las pilas. Ya no había margen de error. En los último seis partidos solo cayeron en uno (contra el Sevilla por 2-0) y sumaron once puntos de los 18 posibles. Una reacción a contrarreloj que les permitió asegurar la permanencia en la penúltima jornada.

Desbandada de jugadora

La permanencia no fue suficiente para disipar las dudas. De hecho, la temporada 2024/25 solo fue un aviso de lo que se avecinaría más tarde. Porque sin un proyecto claro, sobre todo tras la salida de Ángel Saiz, muchas jugadoras decidieron emprender nuevos caminos. Deportivamente, el Levante dejó de ser un lugar de referencia dentro del fútbol de élite. La salida fue masiva: hasta doce jugadoras entonaron ‘adiós’. Muchas de ellas (por no decir la mayoría) fueron bajas sensibles como la de como la de Paula Fernández, Estela Carbonell, Daniela Arques o María Molina.

Ivonne celebra un tanto con el Femenino. / LUD

Pero el golpe más duro llegó en los últimas semanas del mercado. El Chicago Stars pagó la cláusula de Ivonne Chacón, cifrada en 500.000 euros. Una salida especialmente sensible por el momento en el que se produjo y por el rol que había ocupado recientemente en el vestuario: iba a ser una de las cuatro capitanas y estaba llamada a ser la gran referencia ofensiva del equipo, tras haber sido la máxima goleadora del Levante la campaña anterior con 12 dianas.

Apuestas que no salen

A la inestabilidad deportiva se sumó una apuesta en el banquillo que nunca terminó de encajar. La entidad levantinista confió desde el primer momento en Emily Lima. De hecho, la prueba de ello fue su incorporación. El Levante la eligió a pesar de que se encontraba dirigiendo a la selección de Perú durante la Copa América y eso significase arrancar la planificación sin ella al frente. Iniciada la pretemporada, se incorporó para dirigir al grupo. Hasta que llegó la sexta jornada de Liga F, jornada que marcó su fin como entrenadora del conjunto granota.

Emily Lima todavía no sabe lo que es ganar con el Levante UD / Levante UD

“Los números hablan por sí solos”. Esas fueron las palabras de Emily Lima tras la derrota ante el Madrid CFF en el que sería su último partido. Esos números de los que habla se tradujeron en un punto de 18 posible, dos goles a favor y once en contra. Un arranque insostenible que llevó al club a prescindir de sus servicios. “No llegamos a esa unión de poder encajar al cien por cien para poder sacar puntos. Quizás en un tiempo hubiese ido a mejor, pero el fútbol es ya. Los resultados se necesitan ya y no estaban llegando. El cambio era necesario”, reconoció Érika González en una entrevista a SUPER.

Érika González ya es centenaria con el Levante UD / SD

Pero la apuesta fallida no se limitó al banquillo. Algunos fichajes comenzaron siendo protagonista, pero con el paso de las jornadas fueron perdiendo peso. Paulina Ali o Zipporah Agama son dos ejemplos claros. La central disputó su último partido en el Ciutat frente al Costa Adeje Tenerife, encuentro en que cometió un penalti (el segundo de la temporada). Ese mismo día fue también la última aparición de Agama, que desde entonces no entró en las convocatorias frente a Dépor, Badalona y Athletic Club.

Paulina Ali en un entrenamiento / Levante UD

La lista de propósitos

“Nos vamos deseando que termine este 2025. Ahora toca tomar conciencia, resetear y afrontar el 2026 con ilusiones renovadas”, aseguró Andrés París tras la derrota frente al RCD Espanyol. Aquella fue la última del año, la número 24. Pero el castigo ya no sirve. El Levante está obligado a mirar hacia delante, aprender de los errores cometidos y, sobre todo, pasar a la acción. Como manda la tradición en estas fechas, es tiempo de propósitos. Y en la lista granota algunos parecen ineludibles: reforzar el frente de ataque, afinar la puntería y gestionar mejor la ansiedad competitiva, especialmente, en esta situación. Los próximos meses marcarán si el Reset fue real o solo una declaración de intenciones.