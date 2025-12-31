La racha del Sevilla contra el Levante en el Sánchez Pizjuán

El Levante, que el domingo juega en el Sánchez-Pizjuán su primer partido de 2026, sólo ha ganado dos de los veinte encuentros oficiales que ha disputado en el campo del Sevilla, donde además ha cosechado cuatro empates y catorce derrotas, las cinco últimas de manera consecutiva.

En su cuarta visita al Sevilla, el Levante logró ganar por vez primera, en un encuentro de la Segunda división de la temporada 1997/98 en el que se impuso por 0-4 gracias a los goles de Fede Marín, Sestan, Raúl Ibáñez e Ino.

La única victoria en Primera de los 'granotas' en terreno sevillista fue en la campaña 2013/14 (2-3), en un partido en el que Rakitic y Coke adelantaron en dos ocasiones a los locales, empataron sucesivamente Barral y Vyntra y decidió el encuentro un tanto de Simao Júnior en el tramo final.

Barral celebra un gol en su etapa en el Levante. / EFE

En la pasada década, el Levante sumó los cuatro empates que acredita en el Sánchez-Pizjuán: a cero en las temporadas 12/13 y 17/18; a uno en las campañas 11/12 -marcaron el local Negredo y el visitante Aruna Koné- y 14/15 -con goles del sevillista Vitolo y del levantino Víctor Casadesús-.

El último partido... con 8 goles

La primera vez que el Levante visitó al Sevilla fue en la Liga 1963/64, cuando perdió por 2-0 (con tantos de Achúcarro y Mateos) y el precedente más cercano, el del curso 21/22, deparó un 5-3 en el que marcaron para los locales Óliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos, Munir y Fernando e hicieron los tantos visitantes Morales, autor de un doblete y Melero.