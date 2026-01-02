Carlos Álvarez se reencuentra con el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán: del adiós a Nervión al liderazgo en el Levante

El próximo domingo 4 de enero, el Ramón Sánchez-Pizjuán será escenario de un reencuentro cargado de simbolismo. El Levante UD visitará al Sevilla FC en un partido marcado por el debut de Luis Castro en el banquillo sevillista, pero también por la vuelta de Carlos Álvarez a Nervión. El atacante andaluz, formado en la cantera hispalense y hoy emblema del conjunto granota, regresa al estadio donde dio sus primeros pasos con la élite, aunque esta vez como rival y defendiendo los colores blaugranas.

De promesa de la cantera sevillista a líder en la categoría de plata

Carlos Álvarez Rivera (Sanlúcar la Mayor, 2003) fue durante años una de las grandes joyas de la cantera del Sevilla FC. Capitán general del Sevilla Atlético en la temporada 2022-23, su rendimiento fue clave para evitar el descenso del filial a Segunda RFEF, consolidándose como el futbolista más determinante del equipo. Sin embargo, su progresión no tuvo continuidad en el primer equipo. Tras ser descartado por José Luis Mendilibar para la pretemporada 2023-24, el club decidió facilitar su salida en la recta final del mercado.

Carlos Álvarez en el Sevilla FC / Sevilla FC

El centrocampista puso rumbo al Levante UD a coste cero, en una operación avalada por Víctor Orta debido a que el jugador se encontraba en su último año de contrato. El Sevilla, eso sí, se reservó un 40% de una futura venta. En Orriols encontró el contexto ideal para crecer, con un contrato hasta 2027 y la confianza de un club llamado a luchar por el ascenso.

Orriols, el lugar donde Carlos Álvarez encontró su fútbol

Desde su llegada al Levante, Carlos Álvarez demostró que era un perfil diferente, poco habitual en LaLiga Hypermotion. Futbolista de enorme calidad técnica, con una conducción de balón exquisita y una capacidad asociativa sobresaliente, rompía con los moldes de una categoría caracterizada por el físico y la intensidad. En su primera temporada, la 2023-24, el Levante no logró arrancar como se esperaba, pero el proceso de adaptación del mediapunta fue más que positivo.

Carlos Álvarez, durante el Levante-Andorra. / JM López

Disputó 31 partidos oficiales, anotó cuatro goles y repartió dos asistencias, dejando destellos constantes de su talento. Aunque el conjunto granota quedó lejos del objetivo del ascenso, Carlos Álvarez empezó a consolidarse como un futbolista diferencial en el fútbol profesional, mostrando el potencial que en Sevilla nunca llegó a explotar del todo.

La explosión definitiva y el ascenso a Primera División

La temporada 2024-25 supuso un punto de inflexión en la carrera del jugador andaluz. Con la llegada de Julián Calero al banquillo y un Levante mucho más equilibrado, Carlos Álvarez se convirtió en el auténtico líder ofensivo del equipo. Todo pasaba por sus botas: regates, conducciones, pases decisivos, asistencias y goles que marcaron el ritmo del conjunto valenciano.

El mediapunta firmó una temporada sobresaliente, con siete goles y once asistencias, siendo pieza clave en el regreso del Levante UD a Primera División. Su actuación quedó grabada para siempre en la memoria de la afición granota gracias a un gol antológico en Burgos, un zurdazo desde fuera del área que certificó el ascenso y que ya forma parte de la historia del club. Aquella campaña le valió el apodo de “el Maradona de Orriols”, un sobrenombre que resume la devoción que despertó entre los aficionados.

Una vuelta exigente a Primera y la responsabilidad de marcar diferencias

El regreso del Levante a Primera División no está siendo sencillo. La adaptación a la élite está resultando más complicada de lo esperado y la crisis de resultados se ha prolongado durante varias jornadas. A pesar de que el equipo ha merecido más en algunos encuentros, la realidad es que la lucha por la permanencia se presenta dura y exigente.

Carlos álvarez celebra su gol contra el Real Oviedo / EFE

En este contexto, Carlos Álvarez vuelve a ser una de las grandes esperanzas del levantinismo. En lo que va de temporada, suma dos goles y una asistencia en 16 partidos, números discretos pero que no reflejan del todo su influencia en el juego. El empate conseguido recientemente ante la Real Sociedad en el Ciutat de València supuso un punto de inflexión anímico para un equipo que necesita empezar el año con buen pie.

El reencuentro con el Sevilla como punto de partida para la reacción

El duelo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán aparece en el horizonte como una oportunidad ideal para iniciar la reacción. Para Carlos Álvarez, además, será un partido especial: volver a la que fue su casa, enfrentarse al club donde se formó y demostrar que su salida fue el inicio de un camino de crecimiento y no un paso atrás.

El Levante necesita puntos y confianza, y gran parte de sus opciones pasan por que el futbolista de Sanlúcar la Mayor recupere su mejor versión. Brillar en Sevilla, en un estadio que conoce bien, puede ser el primer paso de una remontada en la tabla y el comienzo de una nueva etapa para un jugador que ya ha demostrado que, cuando el balón pasa por sus pies, todo es posible.