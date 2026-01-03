Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luís Castro defiende la idea de la cantera y el proyecto a largo plazo

El nuevo técnico granota es presentado en la previa del duelo del equipo ante el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán

Presentación de Luís Castro como nuevo entrenador del Levante UD

Presentación de Luís Castro como nuevo entrenador del Levante UD / LUD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Luís Castro lleva días en València, pero el parón navideño hace que su debut como entrenador del Levante UD no llegue hasta este domingo a las 14 horas frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Antes, este mismo sábado a partir de las 13 horas, el preparador será presentado en su nuevo cargo.

Así fue la presentación de Luís Castro como nuevo entrenador del Levante UD

