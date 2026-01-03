Luís Castro defiende la idea de la cantera y el proyecto a largo plazo

Cantera... y mercado de fichajes.

En este momento estoy mirando más a los jugadores del Levante UD para conocerlos lo máximo posible. Los fichajes no son una prioridad, pero estamos abiertos. Pueden haber llegadas o salidas. Las transferencias pasan en todos los clubes y aquí puede que también. La cantera no necesita que me lo pida el club porque yo creo en ella. Todos los grandes jugadores del mundo han tenido la oportunidad desde una cantera. Me gusta trabajar con jóvenes y verlos evolucionar.