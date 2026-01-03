En Directo
Luís Castro defiende la idea de la cantera y el proyecto a largo plazo
El nuevo técnico granota es presentado en la previa del duelo del equipo ante el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán
Luís Castro lleva días en València, pero el parón navideño hace que su debut como entrenador del Levante UD no llegue hasta este domingo a las 14 horas frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Antes, este mismo sábado a partir de las 13 horas, el preparador será presentado en su nuevo cargo.
Así fue la presentación de Luís Castro como nuevo entrenador del Levante UD
Termina la rueda de prensa del nuevo técnico. Mañana, ante el Sevilla FC, tocará empezar a mostrar de qué pasta está hecho.
Al presidente: salidas.
Estamos trabajando todas las opciones. En un mercado abierto puede pasar cualquier cosa y nuestro objetivo es reforzar la plantilla
Equipo de cara al Sevilla FC y la mala racha.
Me han sorprendido positivamente. Han entrenado muy bien y hemos hablado de la situación y lo que es necesario hacer para salir. Desde el primer entrenamiento están dando el máximo.
Al presidente: Fair Play Financiero y mercado
FFP andamos justísimos y eso complica contrataciones si no hay salida. Estamos buscando fórmulas. Es verdad que sobre Cortés hay conversaciones con la Cultural Leonesa, pero quizá sea más fácil para ese tipo de jugador jugar en Primera que en Segunda. Contemplamos esa posibilidad
Toda la plantilla, pero sin Etta Eyong.
No he hablado con él. He estado más concentrado en los que tenemos para preparar el partido. Lo veo como un jugador importante para nosotros, como todo el mundo ha podido ver estos meses. Quiero que ahora esté concentrado allá y ya hablaremos con calma.
¿De qué identidad del Levante UD habla usted?
Más de la identidad de club, no de juego. De un club familiar que viene del pueblo y ha iniciado en el barro con trabajadores y una afición que exige más darlo todo que ganar. Eso es una identidad del club y afición y a eso me refiero.
Y con esto termina la presentación y arranca la de la previa del Sevilla FC
¿Contrato junio 2027 fijo o 1+1?
Es hasta 2027 y está previsto más. Eso espero.
Posición preferida a reforzar.
No lo veo de esa manera. Lo veo de una manera diferente porque el equipo tiene buenos jugadores, pero creo que si hay una oportunidad que pueda aportar en cualquier posición... lo debemos hacer. Si hay perfil o nivel diferente que puede aportar y puede venir, lo veo más por ahí.
Cantera... y mercado de fichajes.
En este momento estoy mirando más a los jugadores del Levante UD para conocerlos lo máximo posible. Los fichajes no son una prioridad, pero estamos abiertos. Pueden haber llegadas o salidas. Las transferencias pasan en todos los clubes y aquí puede que también. La cantera no necesita que me lo pida el club porque yo creo en ella. Todos los grandes jugadores del mundo han tenido la oportunidad desde una cantera. Me gusta trabajar con jóvenes y verlos evolucionar.
