Ganar en el Pizjuán o volver a dramas pasados

El Levante ascendió a Primera como líder y campeón de Segunda, pero con la sensación de tener que retocar una plantilla a la que le faltaban muchos mimbres. Unos meses más tarde, el equipo no termina de tener un once claro, ya ha habido un cambio de entrenador (dos contando el experimiento realizado por el club) y es colista por méritos propios. No tanto al inicio de curso, donde sí tenía otro color, pero sí a estas alturas de temporada, donde viaja al Sánchez Pizjuán con un solo objetivo: ganar o ganar.

Carlos Álvarez celebra un gol con el Levante UD en Primera División / Levante UD

El escenario en Sevilla solo invita a pensar en un triunfo por lo civil o por lo criminal (que se entienda la expresión). Ya no vale salir de un partido con 'mejores sensaciones'. No es suficiente. Tampoco pensar en las excusas de Etta Eyong en la Copa África o la lesión de Brugué. El Levante de Luís Castro tiene que empezar a sumar de tres en tres y sobre todo dar un golpe sobre la mesa en cuanto a conceptos. Porque el punto contra la Real Sociedad sirvió de poco y menos en una Primera División en la que los últimos años ha dejado claro que el que se descuelga está prácticamente KO.

La defensa

La gran revolución que debe preparar el nuevo técnico es en la parcela defensiva. No se entiende la salvación en Primera si el equipo continúa con los mismos males atrás. Esos que provocaron que el Athletic, en el último día de Calero, destrozara a los pocos segundos a un equipo que no sabe defender su propia área. En portería se espera que el técnico no toque nada con Ryan como titular. Por su parte, Toljan y Pampín serían los titulares en los costados de la línea defensiva con Manu Sánchez sancionado y Dela con Matías Moreno en el centro de la zaga.

Centro del campo

En el centro del campo Kervin Arriaga es indiscutible y la duda será si estará Oriol Rey con Vencedor o será un doble pivote con el exjugador del Racing o Athletic, entre otros, para ver tres hombres por delante de carácter más ofensivos. Ahí puede aparecer Pablo Martínez y Olasagasti, o solo uno de los dos, acompañando a Carlos Álvarez.

VALENCIA, 20/12/2025.- El colegiado Guillermo Cuadra Fernández (c) muestra una tarjeta amarilla durante el partido de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Real Sociedad celebrado este sábado en el estadio Ciutat de València. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Delantera

Pocas dudas aparecen en la punta de ataque con Iván Romero, aunque lo cierto es que hasta el momento en esta temporada, el delantero ha jugado a mejor nivel cuando ha tenido una referencia cerca como Etta Eyong acompañándole para ser más móvil y no tanto una referencia única. En cualquier caso, el exjugador de la cantera del Sánchez Pizjuán vivirá de manera muy especial este cara a cara con la primera vez que visita el feudo hispalense desde que abandonara ese vestuario hace algunos años.