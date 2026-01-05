El Levante florece en Sevilla

Dice el mito que a entrenador nuevo, victoria segura. No es matemático, pero es la frase sobre la que el fútbol se aferra para cambiar tendencias negativas y visualizar escenarios esperanzadores. El futuro dictará si el Levante acertó con el cambio, pero Orriols, de una vez por todas, sonríe después de ver cómo los suyos, de la mano de Luís Castro, conquistaron el Ramón Sánchez Pizjuán. El triunfo ante el Sevilla le da al conjunto levantinista vitalidad y credibilidad para afrontar el desafío de la salvación, después de un duelo donde los granotas fueron de menos a más para conseguir tres puntos fundamentales. El grupo, en su totalidad, actuó de forma coral, interpretó los tiempos del encuentro minuciosamente y supo atacar no solo en momentos puntuales, sino también en función a los favorables contextos que aportó una mañana en Sevilla que pasará a la posteridad levantinista.

Más allá de que se volvió a dejar la portería a cero tres meses después, el Levante apenas trazó 258 pases a lo largo del partido: cifra poco abundante, pero cargada de sentido, concentrando un 36 por cien en tres cuartos de campo y un 42 en una medular que Luís pretende potenciar. El luso no quiere un centro del campo deambulante, sino una ubicación sobre el terreno del juego donde la conexión con el frente atacante sea tan inmediata como nítida. No obstante, a pesar de que las ocasiones no fueron cuantiosas, el combinado de Luís Castro golpeó a su adversario en tres de cuatro acercamientos mediante la rápida circulación de balón y con la idea de romper líneas rivales con el menor número de toques posible.

Losada festeja su primer gol con el Levante. / ADOLFO BENETÓ

Iker Losada, batido el cuarto de hora, erró, por pocos centímetros, una jugada que Kervin Arriaga, desde la medular, desatascó mediante un pase que superó a los tres centrocampistas sevillistas, pero, a pocos segundos del descanso, finalizó una triangulación pincelada por Kareem Tunde y que tuvo a Iván Romero como ejecutor de desmarque del ‘18’. Mismo patrón pasó con el segundo gol, con Toljan desmarcándose tras asociarse con Carlos Álvarez y, después de un primer control, enviar un centro para un Morales que, con un toque sutil de espaldas, habilitó a un Carlos Espí que no perdonó.

Carlos Espí celebra su estreno goleador en Primera División. / LUD

Carlos Álvarez, desmarcándose para domar un envío de Kervin Arriaga, puso la guinda a un partido más que notable de un Levante al que, a nivel defensivo, aún le falta camino para minimizar los nervios y, por qué no, aumentar sus niveles de tensión, pero el empeño de Jeremy Toljan y Diego Pampín por bandas, y la contundencia de Matías Moreno y Dela en el eje de la defensa, invitan al optimismo y sirvieron para cerrar la portería junto a un Ryan que, parando un penalti y su posterior rechace, se marchó del Ramón Sánchez Pizjuán por la puerta grande. De hecho, obtuvo una valoración de 9,9 en el portal estadístico Sofascore. La mano de Luís Castro empieza a palparse en Orriols.

Arranque inmejorable

El entrenador portugués aterrizó en la capital del Turia con el juego de posición como su seña de identidad, definiéndolo como “la ocupación inteligente y organizada del espacio dentro del campo, permitiendo generar líneas de pase ofensivas que faciliten la llegada a la portería contraria”, según apuntó en una entrevista con el diario AS. Sin embargo, su carta de presentación no pudo plasmar mejor su idea. Su nuevo Levante se metió tres puntos en el bolsillo jugando de forma práctica, con sentido y sin alardes. Todavía falta por mejorar, pero los patrones de juego se vieron reforzados por las estadísticas del encuentro. Mejor inicio, imposible.