El Levante UD pone fin a su travesía en el desierto

La victoria del Levante contra el Sevilla (0-3) supuso un auténtico bálsamo para un equipo anclado en la negatividad, el pesimismo y la sensación de que, por mucho que se insista, las cosas no cambian. El cambio de entrenador supuso un click en un vestuario que pasó de la amargura a la euforia, aunque Luís Castro tienda a ser prudente sin renunciar al optimismo. “Hay cosas que mejorar, pero con una semana de entrenamientos es muy buena imagen”, dijo tras asaltar el Ramón Sánchez Pizjuán.

El triunfo en tierras hispalenses arrastró aspectos positivos en abundancia, pero la más significativa residió en el tiempo que el Levante estuvo sin saborear tres puntos de una tajada. El asalto al estadio sevillista, además de suponer la tercera victoria de la temporada, cortó una racha de 3 meses sin ganar. La última vez que el cuadro granota lo consiguió fue el 4 de octubre en el Carlos Tartiere, venciendo 0-2 al Oviedo gracias a los goles de Carlos Álvarez y Etta Eyong, en un partido que les situó en decimotercera posición con 8 puntos. Desde entonces, el Levante inició un via crucis que se convirtió en un auténtico tormento. Hasta el empate frente a la Real Sociedad, solo logró un punto en Mallorca y, lo restante, fueron derrotas más allá de las dos victorias en Copa del Rey, ante Orihuela y Cieza respectivamente.

Carlos Álvarez celebra su gol contra el Sevilla. / ADOLFO BENETÓ

Una dinámica negativa que se llevó por delante a Julián Calero, técnico del ascenso en Burgos, para contratar a Luís Castro mientras Álvaro del Moral cogió las riendas del equipo de manera interina.