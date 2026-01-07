Jorge Cabello se marcha cedido al Mirandés

Jorge Cabello será la primera salida del mercado invernal en el Levante. El prometedor central, tal y como pudo saber SUPER, se marcha cedido al Mirandés para seguir desarrollando su carrera deportiva. El jugador, después de no llegar a un punto de encuentro en los últimos días del mes de agosto, viaja en estos momentos a Miranda de Ebro para cerrar un acuerdo hasta final de temporada y en calidad de prestado, con el objetivo de no cortar su progresión y sumar los minutos que no está consiguiendo en Orriols.

El canterano, una de las piezas más cotizadas de las proyectadas en los últimos años desde la Ciudad Deportiva de Buñol, irrumpió de la mano de Felipe Miñambres en marzo de 2024, debutando un mes después en Santander como titular y, desde entonces, ganándose cada una de las oportunidades que ha logrado desde el eje de la zaga. Con Julián Calero disminuyó su cuota de protagonismo, pero no menguó su notable rendimiento.

Sin embargo, sus 364 minutos disputados en liga, de los cuales 180 correspondieron a los dos primeros partidos, le han llevado a tomar la decisión en los primeros días del mercado de enero, decantándose por un CD Mirandés que apuesta por sus servicios y lo considera como una pieza necesaria para elevar el nivel en su retaguardia defensiva.