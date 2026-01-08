347 razones para creer en Carlos Espí

La élite del fútbol es un escenario de difícil alcance para los que sueñan con vivirla desde dentro y con un balón entre los pies. No todos consiguen disfrutarla, por mucho que la ilusión, entre los que empiezan en el universo del balompié desde la base, sea prácticamente unánime. Sin embargo, hay casos donde el trabajo siempre premia, aunque, inevitablemente, las cualidades permitan diferenciar el talento de los que tocan la Primera División con la yema de los dedos. Carlos Espí, un delantero centro superdotado de cara a puerta, lleva siendo una de las sensación en el Ciutat de València desde que comenzó a deleitar a su parroquia con goles en el Juvenil.

Su identidad como atacante es clara: rematador puro y amenaza constante mediante su físico portentoso. Y, a base de trabajar de manera insaciable, no solo ha alcanzado la cima de la Primera División, sino que la máxima categoría del fútbol español ya sabe cómo se las gasta. Su estreno goleador en el Ramón Sánchez Pizjuán encumbra años llenos de constancia y sacrificio para convertirse en el delantero del futuro. No obstante, siempre se le cayeron los goles de los bolsillos. Los ha anotado a pares, demostrando un talento innato que el Levante, tras apostar por sus servicios en el verano de 2022, quiere exprimir y, sobre todo, potenciar.

Las cifras de Carlos Espí en categorías inferiores son escandalosas. Acostumbrado a ver puerta con facilidad, desde Prebenjamín hasta Cadete de primer año, de la mano de la UE Tavernes, perforó la portería contraria en 270 ocasiones convirtiéndose, en la temporada 16/17, en máximo goleador de la Superliga Alevin intercomarcal con 40 dianas. Después, se marchó a la UE Alzira, donde, en solo dos años, correspondientes a su etapa en Cadete y Juvenil, anotó 36 goles entre la liga Autonómica, Juvenil Preferente y Nacional permitiéndole, en su segundo año de Juvenil, dar el salto al Levante sin alterar ni su esencia ni inspiración goleadora.

Goleador también en Buñol

Aterrizó en el Juvenil División de Honor y, desde el primer momento, cuajó números de auténtico fuera de serie. Durante su primera campaña marcó 12 y, en la posterior (2023/24), se destapó como el delantero del futuro: otros doce con el Juvenil División de Honor, tres en Copa del Rey Juvenil, cuatro con el filial y uno en su segundo partido con el primer equipo. Un curso inolvidable que le abrió la puerta para ser uno más de los ‘mayores’, pero sin alterar una progresión que le llevó a ser una de las revelaciones del campeonato: sus seis dianas en 545’ (prácticamente un gol por partido) le permitieron vivir un ascenso y, a pesar de la competencia, tomar la decisión de pelear por un sitio en la delantera en el Levante de Primera División.

Espí celebra su gol contra el Eldense. / ADOLFO BENETÓ

347 goles después, sumando su doblete en Orihuela y su estreno en la élite, su tanto en el Ramón Sánchez Pizjuán, además de servir para promediar un gol cada 72 minutos esta temporada, es la recompensa a una carrera labrada desde la base, donde nunca renunció a su sueño de jugar en la máxima categoría mientras se empapó de anotaciones que le han llevado a Primera División. Espí, de los más cotizados entre el talento exportado desde la Ciudad Deportiva de Buñol y una de las debilidades de su afición, se convierte ahora en una pieza interesante para un Luís Castro amante de la cantera y que no mira el DNI de sus jugadores. Trabajo y ganas para contar con más oportunidades no le faltarán.