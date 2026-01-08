Comunicado Oficial del Levante sobre la salida de Cabello

Jorge Cabello es la primera salida del mercado invernal en el Levante . El prometedor central, tal y como adelantó SUPER, se marcha cedido al Mirandés para seguir desarrollando su carrera deportiva. El jugador, ya se encuentra en Miranda de Ebro y permanecerá en dicho equipo hasta final de temporada con el objetivo de no cortar su progresión y sumar los minutos que no está consiguiendo en Orriols.

El canterano, una de las piezas más cotizadas de las proyectadas en los últimos años desde la Ciudad Deportiva de Buñol, irrumpió de la mano de Felipe Miñambres en marzo de 2024, debutando un mes después en Santander como titular y, desde entonces, ganándose cada una de las oportunidades que ha logrado desde el eje de la zaga. Con Julián Calero disminuyó su cuota de protagonismo, pero no menguó su notable rendimiento.

Cabello, durante un entrenamiento en el Ciutat. / F. CALABUIG

Sin embargo, sus 364 minutos disputados en liga, de los cuales 180 correspondieron a los dos primeros partidos, le han llevado a tomar la decisión en los primeros días del mercado de enero, decantándose por un CD Mirandés que apuesta por sus servicios y lo considera como una pieza necesaria para elevar el nivel en su retaguardia defensiva.

Comunicado Oficial del Levante sobre Jorge Cabello

El Levante UD y el CD Mirandés han llegado a un acuerdo para la cesión de Jorge Cabello hasta final de temporada.

El central recaló en la entidad levantinista en la temporada 2019/2020 para reforzar la plantilla del Cadete A. Tras progresar por los diferentes equipos de la Cantera Granota, el 20 de abril de 2024 cumplió el sueño de debutar con el primer equipo en los Campos de Sport de El Sardinero frente al Real Racing Club. Desde entonces, Cabello ha participado en 34 compromisos oficiales.

Desde el Levante UD le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa.