Oficial: Paco Cortés regresa al Levante UD
El club corta la cesión del talentoso canterano en la Cultural y Deportiva Leonesa para convertirlo en un 'refuerzo' para Luís Castro
El Levante UD y la Cultural y Deportiva Leonesa han llegado a un acuerdo para que Paco Cortés finalice su cesión en el conjunto leonés y regrese a la entidad levantinista. El extremo, por tanto, vuelve al club para reforzar al equipo granota en este mercado invernal después de media temporada en la que no gozó del protagonismo necesario. Sin embargo, el andaluz regresa a la que considera su casa, tal y como aseguró en una entrevista con Superdeporte.
COMUNICADO OFICIAL
El Levante UD y la Cultural y Deportiva Leonesa han llegado a un acuerdo para que Paco Cortés finalice su cesión en el conjunto leonés y regrese a la entidad levantinista. El extremo, por tanto, vuelve al club para reforzar al equipo granota en este mercado invernal.
El jugador, tras su progresión por la Cantera Granota, debutó con la primera plantilla el 2 de junio de 2024 con tan solo 16 años. El pasado verano amplió su vinculación con la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2028 y se marchó, en calidad de cedido, a la Cultural y Deportiva Leonesa. Con el conjunto leonés ha participado en diez encuentros oficiales, anotando tres tantos.
Paco Cortés se ha personado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para conocer al entrenador Luís Castro y a su cuerpo técnico y ponerse a sus órdenes.
