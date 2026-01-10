En Directo
"Quiero que la actitud, el corazón y la personalidad estén en el terreno de juego"
Luís Castro afronta el partido contra el Espanyol, "uno de los mejores de LaLiga", sin diferenciar entre titulares y suplentes: "El único titular es el club. Tienen que trabajar para serlo"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Espanyol.
Cambios en el partido
No es obligatorio jugar con el mismo once si ganas un partido. El partido de Sevilla ha sido bueno y no solo miras el partido, sino también los entrenamientos. Según el adversario y lo que queremos hacer puedes cambiar o no.
Números en el Ciutat de València
No voy a mirar lo que ha pasado antes. Tengo que mirar que tenemos una final y así hay que hacerlo.
Tunde y Losada
Han hecho un buen partido los dos, pero lo único titular es Levante, es el club. No hay que sentirse titulares, tienen que trabajar para serlo. Si uno está mejor, va a jugar. No serán siempre los mismos.
Actitud
La plantilla ha entrenado muy bien. Son positivos. Tampoco los jugadores saben que solo han ganado un partido. Si empiezas a pensar que ya está en cada partido que ganas, al final será negativo. El partido más importante para nosotros es el del Espanyol.
Matturro y central en invierno
Estamos abiertos para todas las opciones que puedan aportar al equipo. Es un jugador nuestro y puede aportar. Todos los jugadores están para todas las opciones. Si hay opciones firmaremos, mirando el fair-play. No necesitamos un central en este momento. Antes del Sevilla dije que son capaces y han demostrado que sí. Matturro es un jugador con mucho potencial. Tiene que mejorar algunas cosas.
Etta Eyong
Es posible que pueda llegar. El club está haciendo para que pueda llegar y estar con nosotros. He hablado con él, lo mejor es que trabajase con nosotros, pero no es un jugador que no conozca al equipo. Puede ser importante.
Enfermería
Tenemos los mismos jugadores con problemas, solo tenemos a Koya que está mejor. Ha entrenado esta semana. Ha acabado entrenando con nosotros. El trabajo no ha terminado, hay mucho que hacer. Es uno de los mejores equipos de LaLiga.
Levante del Pizjuán
Es un partido muy diferente al del Sevilla. Quiero que la actitud, el corazón y la personalidad estén en el terreno de juego.
Paco Cortés
Paco está preparado, lo conocemos bien y no necesita adaptación. Es un perfil diferente. Dependiendo de la situación del partido puede aportar.
