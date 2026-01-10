Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Quiero que la actitud, el corazón y la personalidad estén en el terreno de juego"

Luís Castro afronta el partido contra el Espanyol, "uno de los mejores de LaLiga", sin diferenciar entre titulares y suplentes: "El único titular es el club. Tienen que trabajar para serlo"

Luis Castro en su presentación

Luis Castro en su presentación / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Rafa Esteve

Rafa Esteve

