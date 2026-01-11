El Ciutat de València siempre será la casa de Delia Bullido

La noticia del fallecimiento de Delia Bullido supuso un golpe de grandes dimensiones para el club que la ha visto crecer, en todos los sentidos, a lo largo de un cuarto de siglo. Una grave enfermedad le arrebató la vida a los 49 años de edad, dejando huérfanos los corazones de las personas que coincidieron con su energía y espíritu luchador, tras implantar su huella en cada uno de los rincones donde arrasó con su inalterable personalidad y encanto inconfundible.

Homenaje a Delia Bullido. / ADOLFO BENETÓ

El Levante, con su partida hacia el cielo, no solo pierde a una grandísima profesional, sino a un talento humano incomparable y admirable; cargado de bondad, cariño, respeto, alegría y cercanía, bajo el sello de una profesional entregada y trabajadora, que nunca diferenció entre un veterano o un nobel en calidad de miembro del Departamento de Comunicación del Levante donde fue, entre otras funciones, la jefa de prensa del primer equipo masculino.

Nadie, ya sea de su entorno personal o laboral, olvidará la figura de una Delia que vivió desde arriba cómo su club y su afición le rindieron un sentido homenaje. No se merece menos, tras media vida dejándose la piel por su Levante. Con un Ciutat de València ondeando a media asta en su memoria, y con los futbolistas locales llevando brazaletes negros como señal de luto, Orriols se unió al dolor de familiares, compañeros y amigos a lo largo de un acto al que también se unió el Espanyol.

Sentido homenaje

Pablo Martínez y Leandro Cabrera, capitanes de ambos equipos, depositaron un ramo de flores en cada uno de dos escudos situados al lado de los banquillos antes de que Pablo Sánchez, presidente del Levante, pusiera una camiseta con su nombre en el escudo donde está situado el banquillo del Levante. Con un profundo minuto de silencio, digno de ser expuesto en todos los estadios de fútbol, arrancó un partido en el que el Levante no logró dedicarle los tres puntos a Delia Bullido, pero que siente su fuerza desde el cielo para soñar con la permanencia.