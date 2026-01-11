Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Levante
El entrenador da continuidad a la alineación que salió victoriosa en Sevilla
El Levante quiere dar continuidad a su triunfo en Sevilla tumbando al Espanyol para acercarse a la permanencia. Luís Castro es de los entrenadores que prioriza el rendimiento semanal a los once tipo, pero, esta vez, repite el mismo once que salió victorioso del Ramón Sánchez Pizjuán.
De hecho, el técnico portugués dijo en rueda de prensa que "no es obligatorio jugar con el mismo once si ganas el partido. Puedo repetir o no. El partido de Sevilla fue bueno y cuando haces el próximo once no solo miras los entrenamientos, pero tampoco solo el partido. Es importante mirar ambas cosas. También las características del adversario. No siempre hay que continuar con el mismo once", aseguró.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE
Ryan; Jeremy Toljan, Dela, Matías Moreno, Pampín; Arriaga, Pablo Martínez; Kareem Tundé, Carlos Álvarez, Iker Losada; Iván Romero.
