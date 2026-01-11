La primera victòria del Llevant
L'equip granota aconseguix un importantíssim triomf davant el DUX Logroño gràcies a un gol de Érika en els últims minuts
Prèviament al partit de hui, Andrés París havia declarat en roda de premsa que no es tractava d’un encontre decisiu, però sí important. Comprenc el matís per tal d’alliberar de pressió a les jugadores en la cita de Las Gaunas, i també de cara als encontres que tot seguit arribaran, i no precisament fàcils. De la mateixa manera, sobre el paper és de veres: no era un partit decisiu, puix si el perdia, i després guanyava els de la segona volta, se salvaria sense problemes, a pesar d’eixa eventual derrota... Però en les sensacions i en el calendari, no ens enganyem…: era un partit decisiu, una primera final, perquè t’enfrontaves al teu rival directe, a la teua referència immediata en la lluita, cada jornada més agònica, per la permanència en la Lliga F. I les jugadores ho sabien.
En la primera part, el Llevant UD ha tingut el control des de l’inici, que s’ha vist ràpidament coronat en el minut 7 amb el 0-1, gol de Rai Carrasco d’una pilota penjada a l’àrea per Érika, quasi a continuació del primer avís del DUX Logroño dels peus de la congolesa Mawete. Arran del gol, el Llevant no ha baixat a defendre, a pesar que l’equip de La Rioja pujava, pressionava, i començaven les ocasions, tant en jugada com en pilota parada. Abans del primer quart d’hora, Rai i Érika han provat d’augmentar el marcador, amb contraatacs que creixien a mesura que el DUX Logroño es feia més intens. El joc era imprecís, abraçava el centre del camp, i la tranquil·litat del gol alleujava les contínues pèrdues per falta de precisió en pilotes que usaven les de La Rioja per a avançar amb espenta. Quan el Llevant UD pressionava dalt, jugava amb més comoditat i disminuïa el perill contra les valencianes. Rai Carrasco seguia arribant, i també ho feia, perillosíssima, Mawete. I en el moment en què Ana Franco i Érika es trobaven més grises, l’asturiana s’ha inventat en el minut 47 un xut gloriós que ha tret d’estirada María Miralles, i dos minuts després Ana Franco ha batut la portera castellonenca del DUX Logroño i ha fet el 0-2. Alegria enorme per la diferència de gols en la boca del final de la primera meitat, i malson consecutiu, dos minuts més tard, quan Tarazona no ha blocat una pilota llunyana, i l’argentina Cata, un dels fitxatges d’hivern, ha fet el primer gol per a les de La Rioja (1-2). Per desgràcia, cinc minuts després, onze per damunt dels reglamentaris, Mawete, la més destacada d’esta primera part, ha empatat amb una esplèndida cabotada (2-2).
La segona part començava com tots els partits, però pitjor: després d’anar amb clar avantatge, s’havia perdut la renda en els ultimíssims minuts. I ací és on Andrés París haurà d`haver tret la seua saviea de coach, motivador i gestor d’emocions perquè les jugadores del Llevant UD remuntaren anímicament l’empat que s’imposava. En comparació amb la primera mitat, el partit ha esdevingut una taca mansa, com si als equips els fera por arriscar i les taules resultaren el mal menor. De nou el mig del camp s’ensenyorejava dels minuts, i el Llevant UD prenia la iniciativa i Érika, María Gabaldón, Teresa amb una perillosa rematada, Bascu, Alharilla i les seues pujades per la banda fins a la línia de fondo o Carol Marín anaven minant els impulsos cada vegada amb menys força de les de La Rioja, encara que amb enorme perill per a la porteria de Tarazona en els córners, únics moments de baticors, puix la defensa valenciana ha estat immensa. I a poc a poc vèiem l’avanç del cronòmetre en un horitzó cada vegada més nítid. En el minut 83, això sí, Érika (MVP del partit) s’ha inventat un xut que ha eixit desviat. Però el del minut 86, llançat amb ànima, visió i tècnica, sí que ha anat al fondo de la xàrcia, aconseguint un meritori 2-3. “Gol en Las Gaunas!” i a més a més al nostre favor.
Per consegüent, gener es reinventa: primera victòria del Llevant UD i també primer tècnic que ho aconseguix esta temporada. Millor començament d’any, impossible, perquè s’ha lluitat i s’ha cregut en la victòria quan el desànim podia aguaitar. La felicitat que el teu equip guanye és mel en els llavis. Que disfruten jugadores, cos tècnic i aficionades. Ara bé, continuem tancant la classificació, la salvació està a quatre punts encara, i no coneixem els noms de les jugadores que s’incorporaran a la disciplina d’Andrés París en el mercat d’hivern… ¿O no se n’incorporarà cap perquè ja es dona tot per perdut i les pàgines més brillants del Llevant UD amortitzades? Serà això? O no serà això? Serà això?… I em disculparan, però no tinc cap margarida al costat per a llevar-li els pètals un a un i buscar una resposta que, com en els primers amors, se sap de bestreta.
