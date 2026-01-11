En Directo
"Si no creyese en la salvación no estaría aquí"
Sigue las palabras del entrenador del Levante UD tras el duelo contra el RCD Espanyol en el Ciutat de València
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras el empate contra el Espanyol.
Koyalipou
Teníamos 23 jugadores y él viene de una lesión. Esta semana es la primera que ha entrenado, pero sin hacer táctica. No tiene nada que ver con algo extradeportivo. Es la primera semana que no entrena con el grupo.
Faceta defensiva
No hemos mejorado muchas cosas pero hay cosas que eran claras para mejorar. Defiendes con once, pero hemos hecho ejercicios solo para la línea defensiva. Para no encajar gol los delanteros tienen que presionar.
Ciutat de València
Estoy muy contento. La verdad es que estaba esperando el primer partido aquí. Me decían que este es un estadio diferente y del inicio al final ha sido bueno. Vamos a hacer cosas buenas juntos. Las personas creen que nos podemos salvar.
Mercado de enero
Creemos que con los jugadores que tenemos son capaces y son buenos, pero, en todas las posiciones, si hay una oportunidad de reforzar y que pueda aportar lo haremos. Paco es un extremo diferente, no tenemos un jugador como Paco. Si hay una situación para una posición que puede ser importante, pero no pienso que en ninguna posición estamos mal. Son capaces y tienen capacidad, pero estamos atentos al mercado.
Iker Losada
Comprende muy bien lo que queremos y entiende muy bien los espacios. Si miras en Sevilla la primera gran oportunidad es suya y tiene el 2-1. Hay situaciones donde es muy inteligente y gana los espacios. Va a estar pronto en la situación física que queremos.
Once que se repite
Hacer el once no es claro para nosotros. No han merecido cambios. Si miramos que hay una situación de un jugador que podemos cambiar lo haremos, pero hemos puesto todo el once y han estado bien. Pampín ha estado bien en línea defensiva. Los once han merecido jugar. Los otros tienen que trabajar.
Carlos Álvarez y Etta Eyong
Carlos es un jugador que puede hacer cosas diferentes, pero no es más importante que el club y que todos los jugadores. Iremos cambiando en función a lo que necesitemos. En ese momento nos podían dar más otros jugadores. Carlos es fuerte en otras situaciones pero el balón iba muy por arriba. Etta no ha entrenado en toda la semana. Es un jugador que conocemos su calidad. El equipo es más fuerte que las individualidades.
Tundé y Arriaga
Están bien, simplemente están fatigados. Hacen muchos esfuerzos, pero tendremos tiempo para ponerlos bien de cara al próximo partido.
Mensaje a la salvación
Si no creo que la salvación no es posible no estaría aquí. Estamos mejor que antes. Tenemos que continuar, el camino es largo. Es muy bueno jugar con este ambiente. Si están hasta el final con nosotros será un punto para nosotros.
- Final: ¡Punto insuficiente y pitada en Mestalla!
- Frente común del Valencia Basket con el resto de clubes no propietarios de la Euroliga
- ¿Dónde está el límite de una posible dimisión? Corberán responde
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- Valencia CF – Elche CF: alineaciones oficiales de un partido crucial en Mestalla
- Final: Segunda derrota consecutiva del Valencia Basket en el Roig Arena
- El Copenhague se adelanta al Valencia CF por Kenay Myrie: Acuerdo cerrado
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Elche CF