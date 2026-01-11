"Si no creyese en la salvación no estaría aquí"

Carlos Álvarez y Etta Eyong

Carlos es un jugador que puede hacer cosas diferentes, pero no es más importante que el club y que todos los jugadores. Iremos cambiando en función a lo que necesitemos. En ese momento nos podían dar más otros jugadores. Carlos es fuerte en otras situaciones pero el balón iba muy por arriba. Etta no ha entrenado en toda la semana. Es un jugador que conocemos su calidad. El equipo es más fuerte que las individualidades.