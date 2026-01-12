El Genoa viene a por Kervin Arriaga

Como viene siendo habitual en los últimos mercados, el Levante UD se debate entre la esperanza de no debilitar la plantilla y la necesidad de hacer frente a la delicada situación económica. En los últimos años, son varios los futbolistas que han tenido que hacer las maletas para hacer caja, como Andrés García o Kochorashvili, y durante este mes de enero podría repetirse la fórmula con algún miembro de la actual plantilla.

El gran nombre propio ahora mismo en clave granota es Kervin Arriaga. El centrocampista hondureño está firmando una temporada que no está pasando desapercibida y en este mercado de invierno está recibiendo el interés de algunos equipos europeos. Quien ha irrumpido con fuerza en las últimas horas es el Genoa italiano, que está pensando seriamente en acometer el fichaje de Arriaga, según adelanta Matteo Moretto.

Arriaga se ejercita en solitario / Miguel Ángel Montesinos

Cláusula de 20 millones

Perder a Arriaga a mitad de temporada no parece el plan ideal, y menos en pleno intento de reacción para luchar por la permanencia en Primera División. Sin embargo, las cuentas del Levante no atraviesan por su mejor momento, y una oferta a la altura de las expectativas podría dinamitarlo todo. La cláusula de Kervin Arriaga es de 20 millones, una cantidad muy apetecible, aunque improbable en un mercado de invierno donde los desembolsos suelen ser menores.

Asentado en la medular

Y es que Arriaga se ha convertido en una pieza imprescindible en el esquema del Levante UD. Ya lo era con Julián Calero y se está manteniendo con Luís Castro. El hondureño está demostrando tener un despliegue físico que le permite ser omnipresente en el centro del campo y asumir los galones pertinentes en la medular del conjunto levantinista. Desde su debut en la jornada cuatro, ha participado en todos los partidos, siendo titular en la mayoría de ellos.

Precisamente de Arriaga está pendiente Luís Castro esta semana, no solo por el interés del Genoa sino por unas molestias en el muslo que le hicieron pedir el cambio en el partido ante el Espanyol. En principio no es nada serio pero el técnico tiene que ver cómo evoluciona en los entrenamientos esta semana.