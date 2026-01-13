Koyalipou, en la rampa de salida del Levante UD

La etapa de Goduine Koyalipou en el Levante UD podría estar viviendo sus últimos capítulos antes de lo esperado. El delantero centroafricano, que llegó cedido por el RC Lens con opción de compra, no ha terminado de convencer y, según apunta 'Deportes COPE Valencia', el club granota ya no cuenta con él para la segunda vuelta de la competición.

Con Luís Castro al frente del banquillo, el Levante busca reajustar su plantilla en un momento clave de la temporada. El conjunto valenciano, actualmente penúltimo en LaLiga, valora la posibilidad de rescindir la cesión para aliviar la masa salarial y liberar una plaza en la plantilla, ya que el club ha alcanzado el límite permitido por la normativa.

La salida de Koyalipou permitiría al Levante explorar nuevas incorporaciones a préstamo en el mercado, aunque la operación no es sencilla: para que se concrete, otro club tendría que mostrar interés en hacerse con los servicios de un delantero que no ha ofrecido prácticamente nada en los meses que lleva como jugador 'granota'.

Sin convocar en la última cita ante el Espanyol

El atacante, que terminó 2025 lesionado, no entró en la convocatoria en el empate (1-1) disputado en el Ciutat de València ante el Espanyol el pasado 11 de enero, un encuentro en el que ya se evidenció su pérdida de protagonismo. Esta temporada, Koyalipou solo ha anotado dos goles, uno de ellos en la Copa del Rey, y ha participado en 11 partidos de Liga, siendo titular únicamente en dos ocasiones.

El futuro inmediato del jugador apunta a resolverse en las próximas semanas, en un mercado de invierno que se presenta decisivo para las aspiraciones del Levante UD.