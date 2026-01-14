José Campaña ya tiene nuevo equipo

El AD Ceuta, club de LaLiga Hypermotion, ha anunciado este miércoles el segundo refuerzo del mercado de invierno, el del centrocampista internacional sevillano José Campaña, que llega libre tras jugar la pasada temporada en la UD Las Palmas.

El club ceutí ha señalado en un comunicado que se trata de una incorporación "de lujo" ya que José Gómez Campaña (Sevilla, 1993) es un centrocampista que cuenta con una dilatada experiencia en la élite del fútbol, donde ha jugado en las ligas más importantes del panorama europeo como Italia, Portugal, Inglaterra o Alemania.

Formado en la cantera del Sevilla, club en el que jugó en su primer equipo en los cursos 2011-12, 2012-13, ha pasado por conjuntos como el Crystal Palace, Oporto, Nuremberg, Levante, Sampdoria, Levante, Las Palmas o Alcorcón, entre otros. El mediocentro sevillano se caracteriza "por jugar con mucho criterio, tener un gran golpeo de balón y una calidad envidiable", destaca el escrito del Ceuta.

Internacional en todas las categorías con España, Campaña conquistó dos Campeonatos de Europa Sub-19 (en 2011 en Rumanía y en 2012 en Estonia) y jugó en Primera División con el Sevilla y el Levante, permaneciendo hasta cuatro temporadas con el conjunto levantino. Además, debutó con la absoluta siendo jugador del Levante el 7 de octubre de 2020 en un partido contra Portugal, de la mano del entonces seleccionador Luis Enrique Martínez.

Fichaje por el Ceuta

El jugador se encuentra en unas óptimas condiciones para rendir a gran nivel y dar muchas alegrías a la afición de la AD Ceuta FC, añade la entidad ceutí. Campaña es la segunda incorporación del Ceuta del mercado de invierno, después del fichaje del joven delantero Marc Domenech, que llegó cedido del Real Mallorca. El futbolista sevillano ocupará la ficha dejada libre por el delantero Samu Obeng, que ha rescindido su contrato para firmar por el Albacete.