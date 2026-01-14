Noticia SUPER: El Levante cierra el fichaje de Ugo Raghouber

El Levante UD afronta el mercado invernal de fichajes con la intención de reforzar su plantilla para conseguir la permanencia sin renunciar a ventas que puedan generar ingresos y recortar su deuda económica. Los intereses por Etta Eyong y, sobre todo, por Kervin Arriaga habitan en las oficinas de un Ciutat de València que, mientras, ha conseguido cerrar a su primera incorporación en la ventana de transferencias actual. El Levante, tal y como pudo saber SUPER, cierra a Ugo Raghouber, centrocampista procedente del Lille, quien aterriza en Orriols para reforzar la medular.

El jugador llegaría cedido hasta final de temporada sin opción de compra inicialmente. Ya se intentó intentó fichar a Raghouber en verano, pero no pudo cerrarse en su momento. Ahora, con Luís Castro en el banquillo, la operación ha sido más sencilla que entonces, ya que el técnico lo tuvo a su servicio en el Dunkerque y ha podido mediar par agilizar la negociación.

El club granota trabaja en diferentes frentes en estos momentos, aunque la primera llegada ha terminado por concretarse finalmente tal y como ha informado SUPER en exclusiva. A sus 22 años, el centrocampista francés cuyo nombre adelantó SER Deportivos Valencia no ha podido disputar prácticamente ningún encuentro esta temporada en el Lille, disminuyendo su valor de mercado de 4 a 3 millones según Transfermarkt. En el club galo confían en que una cesión al Levante UD puede ser muy beneficiosa para todas las partes, sobre todo teniendo en cuenta la edad y potencial del francés, que tiene contrato hasta 2027 y sólo ha disputado 63 minutos entre Liga y Europa League.

Ugo Raghouber en el Dunkerque la pasada campaña / INSTAGRAM

Centrocampista polivalente

Polivalente en cuando a posibilidades tácticas, tiene capacidad de jugar como pivote como de mediocentro o incluso de central. Sus 188 centímetros de altura hacen de él un valor en el juego aéreo y a la hora de dotar de músculo a la medular independientemente de la posible salida de Kervin Arriaga.