Oficial: El Levante ficha a Ugo Raghouber

El Levante UD ha hecho oficial a través de sus redes sociales el fichaje de Ugo Raghouber, que aterriza en Orriols en calidad de cedido procedente del Lille OSC. Una operación que ya había sido adelantada por Superdeporte y que confirma el movimiento estratégico del club para reforzar una medular que necesitaba músculo, versatilidad y proyección. El futbolista francés se incorpora a la disciplina levantinista con el objetivo de ganar protagonismo y minutos en una competición exigente como LaLiga Hypermotion.

Raghouber, de 21 años, llega avalado por la confianza de Luís Castro, técnico que ya lo tuvo a sus órdenes durante su etapa conjunta en el Dunkerque de la Ligue 2 francesa. Ese conocimiento previo ha sido clave para cerrar una cesión que el Lille considera muy positiva para el desarrollo del jugador, especialmente teniendo en cuenta que apenas ha disputado 63 minutos oficiales entre Ligue 1 y Europa League esta temporada.

Un perfil físico y táctico muy completo

Centrocampista polivalente, Ugo Raghouber destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes roles dentro del sistema táctico. Puede actuar como pivote defensivo, mediocentro organizador e incluso retrasar su posición para jugar como central, una virtud especialmente valorada en contextos de partido exigentes o con defensas de tres. Con sus 1,88 centímetros de altura, el francés aporta un plus en el juego aéreo y una notable presencia física, cualidades que permiten al Levante UD ganar consistencia en duelos y segundas jugadas.

Su llegada cobra todavía más importancia ante la posible salida de Kervin Arriaga, ya que Raghouber puede ofrecer soluciones similares en cuanto a despliegue físico, equilibrio defensivo y capacidad para sostener al equipo desde la base de la jugada. Además, su margen de crecimiento es amplio: el Lille mantiene la confianza en su progresión y le tiene atado con contrato hasta 2027.

Kervin Arriaga durante el encuentro ante el Real Madrid / LaLiga

El Levante UD suma así una pieza joven, con experiencia en el fútbol profesional francés y con hambre de minutos, en una apuesta que combina rendimiento inmediato y proyección futura. La cesión de Ugo Raghouber no solo refuerza la medular granota, sino que también subraya la intención del club de construir un bloque competitivo capaz de pelear por la permanencia y dotar la medular blaugrana con nuevos componentes.

Comunicado oficial:

El Levante UD y el LOSC Lille han alcanzado un acuerdo para la incorporación de Ugo Raghouber a la entidad levantinista. El futbolista llega en calidad de cedido hasta final de temporada.

El centrocampista (13/07/2003, Clichy) se unió al LOSC Lille en 2017 para formarse y seguir creciendo profesionalmente en sus equipos de la cantera. Su progresión por las diferentes categorías le llevó a participar en los entrenamientos del primer equipo en 2022.

Un año más tarde, Raghouber salió cedido al Le Mans FC y en 2024, al USL Dunkerque. En el conjunto francés, y bajo la dirección del actual entrenador del Levante UD, Luís Castro, se consolidó como una de las piezas fundamentales de un equipo que peleó por el ascenso a la máxima categoría y alcanzó las semifinales de la Copa de Francia. Tras finalizar la temporada, el jugador regresó a su club de origen, el LOSC Lille.

Raghouber afronta desde hoy un nuevo reto profesional como futbolista del Levante UD. El centrocampista se ha personado esta mañana en la Ciudad Deportiva para conocer a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico.

¡Bienvenido, Ugo!