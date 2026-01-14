F. Calabuig

Las palabras de Matías Moreno sobre el cambio del Levante

Matías Moreno se mostró encantado con el cambio que ha supuesto la llegada del entrenador Luís Castro, con el que han sumado cuatro puntos en los dos primeros partidos de 2026. "Es evidente que con la llegada de un nuevo técnico empezamos todos de cero, cada uno quiere mostrar su máximo nivel para que el técnico lo meta en el once titular, eso hace elevar el nivel de los entrenamientos. Siento que con el entrenador nuevo somos un poquito más protagonistas. Vamos tomando la idea de lo que él quiere de nosotros". Más información