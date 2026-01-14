Parte médico de la operación de Brugué: Sus plazos de vuelta

El futbolista del Levante UD Roger Brugué fue operado este miércoles de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y su recuperación está prevista para el tramo final del campeonato de Liga.

El delantero catalán sufrió esta lesión a mediados del mes de diciembre de 2025 y tras optar primero por un tratamiento conservador finalmente fue intervenido quirúrgicamente este miércoles por el doctor Ernesto Fernández.

Fuentes del club valenciano explicaron que la intervención fue realizada con éxito y que el atacante del Levante ya "cuenta los días para regresar con sus compañeros y ayudar al equipo en el tramo final de la temporada".

Hasta el momento de la lesión, Brugué había participado en quince encuentros de LaLiga EA Sports y no había logrado marcar.

Parte médico oficial

