Lamisha Musonda: "Me quedan unos pocos días de vida"

El mundo del fútbol ha quedado profundamente conmocionado con el anuncio realizado el pasado fin de semana por Lamisha Musonda, hermano del exjugador del Levante UD y Real Betis Charly Musonda. A través de sus perfiles en redes sociales, el futbolista de 33 años ha confesado que atraviesa un momento crítico de salud y, según sus propias palabras, le quedan "pocos días de vida".

"He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida", confesó Lamisha en una desgarradora publicación en Instagram, en la que explica también los motivos de su prolongada ausencia en la esfera pública. Por razones de respeto a la privacidad, no ha trascendido cuál es la enfermedad que padece.

En este emotivo mensaje, Musonda reflexiona sobre su situación con una crudeza que ha conmovido a miles de seguidores: "Al darme cuenta de que solo me quedan unos días de vida, también comprendo la cantidad de personas que han estado a mi lado. Siempre atesoraré esos recuerdos. La vida es dura, pero su vista es magnífica". El exjugador reconoce que los dos últimos años han sido especialmente complicados y que ha tenido que enfrentarse a una realidad tan dura como inevitable.

Lamisha Musonda puso fin a su carrera deportiva en 2020, tras una trayectoria marcada por su paso por las categorías inferiores de clubes de prestigio como Chelsea FC y Anderlecht, además de experiencias en el fútbol español y africano, defendiendo los colores del Llagostera, Palamós y el Mazembe congoleño.

Su hermano, Charly Musonda Jr., muy recordado por su talento y calidad técnica, militó en varios clubes europeos. En España dejó huella tanto en el Betis, con el que disputó 24 partidos oficiales y anotó un gol, como en el Levante, en el que estuvo en la campaña 2022/23 sumando una veintena de partidos. Al final del curso, el entrenador, Javi Calleja, con contó con el belga.

Los tres hermanos emigraron del Anderlecht al Chelsea FC

Lamisha, cuatro años mayor que Charly, generó grandes expectativas en la cantera del Chelsea FC, adonde arribó en 2012 junto a sus hermanos Tika y Charly Jr. Después, este mediocentro vestiría la camiseta del KV Malinas, con el que debutó en la primera división de Bélgica, país del que defendió la camiseta de la selección sub-21.

Desde el mundo del fútbol, incluidos aficionados del Levante, no han dejado de crecer en los últimos días las muestras de cariño para con la familia Musonda.