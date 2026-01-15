Más de 600 levantinistas acudirán al Real Madrid - Levante UD del Santiago Bernabéu

El Levante UD estará acompañado por al menos seiscientos levantinistas en el partido de LaLiga del próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Fuentes del club valenciano explicaron que la capacidad de la grada visitante del Bernabéu es de unos 600 espectadores y el Levante vendió todas las localidades disponibles.

Además, otros seguidores del Levante pueden haber adquirido por su cuenta entradas para ver en directo el choque ante el Real Madrid, por lo que la cifra de 600 aficionados puede ser mayor. Fuentes de la Delegación de Peñas del Levante explicaron que unos cien seguidores, con entrada en la zona visitante, viajarán en dos autocares organizados por este colectivo de aficionados.