Raghouber ya se entrena con el Levante y podría debutar en el Bernabéu
El centrocampista francés coincidió con el actual entrenador, Luís Castro, en el Dunkerque francés en la temporada 24-25, en Segunda División.
EFE
El nuevo jugador del Levante UD, el centrocampista francés Ugo Raghouber, se entrenó este jueves por primera vez con sus compañeros y podría debutar el sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Raghouber, que llega cedido del Lille, ya acudió el miércoles a la ciudad deportiva a conocer a sus nuevos compañeros, pero fue este jueves cuando se ejercitó por primera vez como levantinista. El galo, de 22 años, coincidió con el actual entrenador del Levante, Luís Castro, en el Dunkerque francés en la temporada 24-25, en Segunda División.
Formado en la cantera del Lille, esta temporada apenas ha disputado dos partidos con el conjunto francés, club con el que Raghouber tiene contrato hasta junio de 2027.
