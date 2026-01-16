Dos bajas de última hora para la visita del Levante UD al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Malas noticias para el Levante UD en lo que se refiere a la enfermería. El lateral izquierdo del Levante Diego Pampín sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y se perderá el encuentro de LaLiga de este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. En principio, la baja del jugador será cubierta en el lateral izquierdo del Levante por Manu Sánchez, que hasta el inicio de 2026 había sido el defensa más usado en esa demarcación.

El Levante comunicó este viernes que el futbolista gallego fue sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro del pasado domingo frente al RCD Espanyol y que no ha evolucionado favorablemente. El club granota no comunicó el tiempo de baja estimado y sólo indicó que la evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo. Otro que es baja de última hora es el argentino Matías Moreno, central fijo en el once del equipo cuando está disponible.

Matías Moreno, en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid. / F. Calabuig

Otros lesionados del Levante UD

Víctor García será baja también por una lesión en el bíceps femoral y se une así a los ausentes seguros: Brugui y Elgezabal. Por otro lado, arrastraban molestias Kervin Arriaga y Koyalipou. El hondureño, con varios clubes tras él, gozaría de un gran escaparate como es el Santiago Bernabéu de un Real Madrid en crisis.

Kylian Mbappé, en el partido de la primera vuelta en Orriols / SD

Numerosas bajas en el Real Madrid

Mientras que Brahim sigue en la Copa África liderando a Marruecos, Arbeloa no podrá contar con las bajas seguras de Mendy, Militao y Alexander-Arnold. A su vez, tiene la seria duda de si podrá contar con Rüdiger y un Mbappé que se encuentra entre algodones.