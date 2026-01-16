El mercado del Levante UD: cualquiera puede dejar el equipo

Luís Castro, entrenador del Levante UD, dejó claro que afrontan el mercado de invierno con la mente abierta y preparados para cualquier escenario. El técnico 'granota' aseguró que cualquier jugador de la plantilla es susceptible de salir si llega una buena oferta y que el club sabrá reaccionar en función de cada caso.

"El mercado está abierto para todos, tanto para salir como para entrar. Así funciona el fútbol", explicó el entrenador, que puso como ejemplo la situación de Kervin Arriaga. Castro señaló que, a día de hoy, el centrocampista se encuentra con total normalidad en el equipo, aunque recordó que las circunstancias pueden cambiar de una semana a otra. "Si llega una oferta buena para el club, se valorará, y si no es lo mejor, no se hará", apuntó.

El técnico reconoció que habla habitualmente del mercado con el máximo accionista, José Danvila, y subrayó que el club está preparado para movimientos en cualquier posición. "Si contara todo lo que hablamos, parecería que se va a ir todo el mundo y que va a venir una plantilla nueva. Estamos listos para todo. No es solo por Arriaga. Si mañana dan 20 millones por el entrenador, tendrán que cambiar porque es posible que me vendan", comentó con ironía.

Centro del campo, bien cubierto

En el caso concreto del centro del campo, Castro considera que el Levante está bien cubierto. "Si sale Kervin, ahora mismo tenemos jugadores suficientes en esa posición", explicó, citando a Ugo Raghouber, Oriol Rey y Unai Vencedor, aunque no descartó una incorporación si surge una buena oportunidad. Raghouber acaba de llegar, aunque podría debutar este mismo sábado frente al Real Madrid, mientras que Rey se ha quedado fuera de la lista de convocados para el choque del Santiago Bernabéu, según el club por "molestias físicas".

El entrenador incidió en que el mercado también puede traer refuerzos, como ya ha ocurrido con las llegadas de Paco Cortés y Ugo Raghouber, y recordó que las salidas dependerán de que las propuestas sean beneficiosas para el club. "Si hay jugadores que no van a tener muchos minutos, también puede darse una salida. Tenemos que estar atentos a todo", señaló.

Por último, Castro confirmó que participa activamente en las decisiones deportivas y se refirió a las situaciones de Etta Eyong y Arriaga, ambos con pretendientes. "Etta es un jugador muy bueno y, si se puede quedar, nos quedaremos con él, igual que con Arriaga. Pero en el fútbol nunca se sabe. Hoy tenemos claro el objetivo del club, pero mañana puede cambiar. Son muy pocos los equipos que pueden decir que no va a salir ningún jugador", concluyó es míster de la entidad levantinista.