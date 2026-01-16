Luís Castro: "Si hay propuestas ventajosas para nosotros van a salir"

El Levante UD vive una de esas jornadas en las que por mucho foco que haya puesto en la competición, el mercado de fichajes capara parte de la atención en un contexto de extrema necesidad deportiva y en la que reforzar bien la plantilla puede significar la diferencia entre la salvación y el desastre. En este contexto, Luís Castro no rehuyó las preguntas sobre fichajes, pero alertó del potencial del Real Madrid, que no le parece menos peligroso a pesar de su convulsa situación.

El preparador portugués señaló que si hay opciones ventajosas para el club en el mercado, habrá salidas: "Si hay alguno que sale es posible que haya otro que entre en su lugar", señaló, aunque dejó claro que esto no se aplica a todas las demarcaciones. Castro, además, no reveló las interioridades de sus conversaciones con Danvila: "Si lo cuento todo vais a pensar que vamos a vender a toda la plantilla y que vendrá una nueva". señaló.

Las opciones de salida de Kervin Arriaga

En el centro del campo hay varios nombres propios. En la casilla de salida está Kervin Arriaga, que cuenta con intereses importantes, pero nada ha cristalizado. Castro, de hecho, no entró a valorar las opciones de salir del hondureño: "No he hablado con él de su posible salida. El mercado está abierto para salir y para entrar", dijo el preparador.

En materia de entradas, esta semana llegó un jugador de la plena confianza de Castro como es Ugo Raghouber, del que afirmó que está al cien por cien para competir desde este mismo fin de semana, y expuso que ha hecho "mucha fuerza" para llegar al Ciutat de Valencia. El entrenador confirmó que ya fue un objetivo del club en verano, pero que el Lille se cerró en banda a la cesión, una posibilidad que él mismo ha ayudado a desbloquear. Asimismo, valoró muy positivamente su incorporación: "Es físicamente fuerte en los duelos y atesora una muy buena calidad técnica. Si está al cien por cien será muy importante para nosotros", dijo.

El futuro de Etta Eyong

Luís Castro también señaló que en caso de salir Arriaga tiene tres jugadores en su puesto y que le gustaría poder querdarse a Etta Eyong hasta final de temporada, auqnue volvió a su discurso inicial para dejar claro que en el mercado todo puede pasar.

A nivel deportivo, por otra parte, no se fía del mal momento merengue: "No hago ninguna reflexión de si es mejor enfrentarse al Madrid ahora. Son un equipo muy fuerte, solo hay que mirar los jugadores que tiene", puso de manifiesto Castro.

La enfermería

Por último, confirmó la baja de Pampín y explicó la casi segura de Matías Moreno: "No tiene lesión, pero cuando un jugador está fatigado y hay riesgo de lesión prefiero no ponerlo. Las sensaciones de los jugadores son importantes, así que al 99 por cien no jugará mañana", señaló.