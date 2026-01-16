Miguel Sesma arbitrará el Real Madrid - Levante del Bernabéu

El árbitro del Comité riojano Miguel Sesma dirigirá este sábado el partido Real Madrid-Levante (14.00 horas), correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, en el que Javier Iglesias actuará como VAR y que Víctor García estará en el Betis-Villarreal (21.00h), junto a Daniel Jesús Trujillo en el VAR.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció las designaciones para los partidos de mañana en los que José Luis Guzmán dirigirá el Mallorca-Athletic Club (16.15h), con Luis Mario Milla en el VAR. Alejando Quintero arbitrará el Osasuna-Oviedo (18.30h), con Raúl Martín González en el VAR.

En los partidos del sábado de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion Jon Ander González dirigirá el Ceuta-Valladolid (14.00h), con Iván Caparrós en el VAR; José Antonio Sánchez el CyD Leonesa-Sporting (16.15h), junto a Juan Luis Pulido en el VAR; Marta Huerta el Zaragoza-Real Sociedad B (18.30h), con José Antonio López en el VAR y Miguel González el Almería-Deportivo (21.00h), con Carlos Del Cerro en el VAR.