Iván Romero: "En el penalti nos hemos venido abajo, pero hay que seguir por este camino"

El delantero granota, orgulloso de la imagen ofrecida por el equipo en el Bernabéu: "La actitud del equipo es muy buena, no nos rendimos y esa es la línea a seguir"

Iván Romero

Iván Romero / EFE

Jaume Puig

València

El Levante UD ha caído derrotado (2-0) contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu después de una buena primera parte granota. El delantero de los azulgranas, Iván Romero, ha valorado la actitud del equipo y ha lamentando que se viniera abajo a partir de la jugada del penalti. A pesar de la derrota, Romero tiene claro que "este es el camino a seguir".

"En la primera parte hemos tenido mejores ocasiones, nos hemos cerrado y las ocasiones más claras de ellos han llegado en la segunda parte. En el penalti nos hemos venido abajo y no pede ser así, a seguir para siguiente partido. La actitud del equipo es muy buena, no nos rendimos y esa es la línea a seguir, hay que seguir por este camino", aseguraba en Movistar.

