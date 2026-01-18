Paco Cortés y Ugo Raghouber ya suman como granotas

El Levante sacó muchas conclusiones positivas del Santiago Bernabéu más allá de volverse de vacío. El 2-0 fue una anécdota en un día en el que el cuadro granota volvió a dejar buenas sensaciones, aunque eso no es suficiente. Eso sí, el empate contra el Espanyol dolió más que el KO en la casa blanca, siendo conscientes de que en casa, en Orriols, no se puede seguir fallando como hasta la fecha. Por eso, el equipo ya tiene la mente puesta en el duelo de esta misma semana contra el Elche en una jornada en la que los pupilos de Luís Castro quieren cerrar el primer triunfo de la temporada en casa. Para ese encuentro tan importante, el entrenador podrá seguir contando con dos de los futbolistas que se sumaron al bloque en el duelo en Chamartín: Ugo Raghouber y Paco Cortés.

Ugo Raghouber / Levante UD

El rato de Ugo Raghouber

Raghouber, fichado recientemente cedido por el Lille, entró al terreno de juego en la segunda mitad como relevo de Unai Vencedor y aportó presencia física y serenidad en el centro del campo en un momento en el que el conjunto granota buscaba contener el empuje blanco.

Su impacto no se tradujo en cifras —el Levante no disparó entre los tres palos tras su entrada—, pero su actitud en el juego y capacidad de posicionamiento fueron de lo más destacable en un equipo que sufrió para mantener el orden ante la presión merengue. El técnico Luis Castro, en la posterior rueda de prensa, destacó precisamente esa calma con el balón y su correcto comportamiento táctico: “jugó bien, estuvo tranquilo con el balón y cumplió con lo que le pedimos al entrar al partido”.

Luís Castro da instrucciones a sus jugadores en el Bernabéu / EFE

Raghouber firmó un porcentaje alto de acierto en el pase, priorizando la circulación segura y el apoyo cercano para dar continuidad al juego en un contexto de dominio casi total del Real Madrid. La mayoría de sus intervenciones llegaron en campo propio, donde asumió responsabilidades en la salida limpia y en la corrección posicional.

En el apartado defensivo, el francés sumó recuperaciones y duelos, sin alardes pero con constancia, ayudando a cerrar espacios por delante de la defensa y a sostener al equipo en los minutos finales. No cometió errores graves ni pérdidas comprometidas, un dato relevante para un jugador que se estrenaba en LaLiga y en un escenario de máxima exigencia.

Sin presencia en disparos, asistencias ni acciones decisivas en ataque, sus números confirman lo que se vio sobre el césped: un debut discreto, ordenado y sin estridencias, en el que Raghouber cumplió desde lo táctico y dejó una base estadística sólida sobre la que empezar a crecer dentro del equipo.

El debut de Paco Cortés

En su reaparición con la camiseta del Levante UD, el canterano Paco Cortés vivió un día de contrastes en el Santiago Bernabéu. El extremo, de 18 años, entró al terreno de juego en el minuto 82 y firmó sus primeros minutos en Primera División, estrenándose ante uno de los clubes más potentes del fútbol europeo, aunque no pase por su mejor momento. Paco Cortés, repescado hace tan solo unos días de la Cultural Leonesa, consiguió debutar y es el primer paso para demostrar todo el talento que tiene.

Paco Cortés en su debut / Levante UD

Más allá de los números globales, el dato más significativo para el joven futbolista es ese estreno competitivo y la acumulación de sus primeros minutos en LaLiga EA Sports, convirtiéndose en una de las apuestas del cuerpo técnico para el futuro y en el jugador número 26 que ha debutado con el Levante esta temporada.