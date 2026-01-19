Ya se conoce el horario del Levante UD - Villarreal CF

El partido entre el Levante UD y el Villarreal fue suspendido por la alerta roja sufrida debido al riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas emitida por el Centro de emergencias de la Generalitat Valenciana. El 14 de diciembre en la ciudad de Valencia, cuando se debió jugar el partido.

Los locales buscarán los tres puntos para acercarse a la salvación tras caer en el Bernabéu por 2-0 mientras que el Villarreal quiere sumar para certificar su posición Champions después de su derrota en Sevilla contra el Betis.

Kervin Arriaga alentando a sus compañeros en la previa de un partido / superdeporte

El Levante UD quiere seguir sumando con su nuevo entrenador, el portugués Luis Castro que llega en una buena racha tras cosechar 4 de 9 puntos en sus tres partidos como entrenador granota frente a Sevilla, Español y Real Madrid.

Será el 18 de febrero a las 20:00 horas

La Liga ya ha confirmado el nuevo horario del partido de la jornada decimosexta, que se jugará el miércoles 18 de febrero a las 20:00 horas, tras pactar ambos clubes dicha fecha para la llegada de los jugadores africanos que estaban disputando la copa África.

Para el Levante el partido se jugará después del derbi Valenciano mientras que para el Villarreal será el precedente para recibir al Valencia en el Madrigal.