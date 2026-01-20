El Levante UD, en la recta final del fichaje del israelí Tai Abed

El Levante UD negocia los últimos detalles para el fichaje del extremo zurdo israelí con pasaporte español Tai Abed, procedente del PSV Eindhoven, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.

El futbolista de 21 años tiene previsto en las próximas horas formalizar su contrato, que en principio le vinculará al club levantinista hasta junio de 2029, y el Levante abonará una pequeña compensación económica al conjunto neerlandés por el traspaso del jugador.

Abed debutó en la Copa de los Países Bajos con PSV en diciembre de 2025 y esta temporada ha sido una de las piezas destacadas de su filial, con el que disputó 19 partidos, en los que firmó siete goles y cuatro asistencias. El atacante se incorporó al club de Eindhoven en 2021 tras formarse en la cantera del Hapoel Tel Aviv.

Israelí con pasaporte español

Nacido en Tel Aviv, Abed formó parte de una generación destacada del fútbol israelí que logró el tercer puesto en el Mundial sub-20 de 2023, torneo en el que su selección eliminó a Brasil en los cuartos de final y cayó en semifinales ante Uruguay, campeona del campeonato y en cuyas filas militaba el actual jugador del Levante Allan Matturro.

Después de la llegada de Ugo Raghouber, fichado recientemente para el centro del campo, este sería el segundo fichaje del equipo de Luís Castro. También se han unido al equipo Kareem Tunde, procedente del filial levantinista, y Paco Cortés, retornado de la cesión a la Cultura Leonesa.