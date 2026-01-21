El Levante ficha al goleador Tay Abed

El Levante UD cierra su segundo fichaje invernal. Tras la llegada de Ugo Raghouber días atrás y todavía con la opción de que alguna pieza clave abandone el Ciutat, la secretaría técnica está trabajando para dotar a Luís Castro de una plantilla capaz de obrar el objetivo de la permanencia. Tay Abed, de 21 años, es el hombre que llega como refuerzo para la posición de extremo derecho en un acuerdo cerrado hasta el 30 de junio de 2029.

Tay Abed se formó en la cantera del Hapoel Tel Aviv y en 2021 se vinculó con el PSV Eindhoven para formar parte de los equipos de las categorías inferiores. Durante las últimas temporadas, se ha convertido en una de las piezas fundamentales del filial del conjunto neerlandés. En la 2024/2025 disputó 34 encuentros y anotó 14 tantos , mientras que en la actual campaña ha participado en 19 partidos marcando siete goles. Números más que llamativos para un extremo.

Hispano-israelí internacional en categorías inferiores

El extremo hispano-israelí debutó con el primer equipo el 16 de diciembre de 2025 en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa de los Países Bajos (KNVB Beker). Asimismo, el futbolista es internacional con la Selección de Israel, cuya camiseta ha defendido en categoría Sub-19, Sub-20 y Sub-21.

Tay Abed, con la camiseta del Levante UD / LUD

El jugador formó parte de una generación destacada del fútbol israelí que logró el tercer puesto en el Mundial sub-20 de 2023, torneo en el que su selección eliminó a Brasil en los cuartos de final y cayó en semifinales ante Uruguay, campeona del campeonato y en cuyas filas militaba el actual jugador del Levante Alan Matturro.

Tay Abed se ha personado este miércoles en la Ciudad Deportiva para conocer a sus nuevos compañeros y ponerse a las órdenes del técnico Luís Castro.