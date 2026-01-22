El Levante UD ya solo juega finales

El Ciutat de València activa la cuenta atrás para ver a su equipo ganar por primera vez esta temporada como local. Parece mentira. Y más, después de arrancar la segunda vuelta sin triunfos en su casillero que han torpedeado la escalada hacia la permanencia. No obstante, Orriols nunca perderá la esperanza por ver a su Levante conseguir una victoria que, a estas alturas de la temporada, necesita como el aire que respira.

Su derrota en el Santiago Bernabéu, cargada de lecturas positivas a pesar del resultado, le ha situación nuevamente a seis puntos de una salvación que, por mucho que se enrede y parezca alejada, sigue estando al alcance de los levantinistas. Sin embargo, el tiempo de reacción es cada vez menor y cualquier partido, independientemente de la magnitud del adversario, ya se cataloga como una final.

Así los bautizó Luís Castro desde su primer día en Orriols, sin escatimar esfuerzos ni energía en un discurso que ha calado entre la gente y ha brotado sobre el césped. Pese a ello, el Levante afronta frente al Elche una auténtica final por la permanencia, más allá de que sus oficinas echen humo en lo que a fortalecer la plantilla se refiere.

Luís Castro da instrucciones a sus jugadores en el Bernabéu / EFE

A mediados de la presente semana se concretó la tercera incorporación del mercado invernal, Tay Abed, y, ni mucho menos, será el último movimiento que se ejecute durante los próximos días. Todo lo que suponga dotar de herramientas a la plantilla será bienvenido, pero las victorias, y más en casa, no se deben demorar más.

Si el Levante desconoce lo que es ganar como local, el Elche navega en la zona noble de la clasificación sin saber lo que es vencer como visitante. Octavo, con 24 puntos, vive con la sensación de que tiene su objetivo a tiro de piedra, pero haber ganado solo un partido de los cinco últimos ha desinflado un globo que no pretenden que decaiga. Todo lo que no sea ganar en el Ciutat de València, estadio maldito para los franjiverdes, sería enrareder un ambiente que, hasta hace no mucho, estaba cargado de entusiasmo.

Sin Elgezabal, Brugué, Pampín y Víctor García por lesión, y con Alan Matturo zanjando la polémica de sus comentarios con Mbappé sobre Mathew Ryan, el Levante sueña con su primera victoria en el Ciutat frente a una afición convocada a las 19:30 para darle todo su aliento a los suyos desde el primer minuto. Tres puntos serían fundamentales para no dejar de creer en la salvación y Orriols es consciente de ello.