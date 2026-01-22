"Vamos a morir por nuestra afición"

Matturro y Mbappé

No he hablado con Matturro. Ha hablado conmigo porque en una entrevista he hablado de la situación. El fútbol tiene una percusión que la magnifica. Matturro hizo un buen partido en Madrid y eso es lo importante. Le he dicho que los jugadores de 18 tienen que tener una personalidad de 50. Tienen que ser tan perfectos como las personas más maduras del mundo. Nosotros miramos los errores de los otros y no las cosas buenas. Es la naturaleza humada, mirar el error. Va a dar siempre el máximo por el Levante. Hizo un buen partido en Madrid y me quedo con eso. Tengo un hijo y una hija y no son perfectos, pero los quiero tanto que seguiré con ellos de frente.