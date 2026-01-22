Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

"Vamos a morir por nuestra afición"

El técnico granota disputará este viernes su primer derbi con la necesidad de imponerse al cuadro ilicitano para acercarse a la salvación

Luis Castro en la rueda de prensa

Luis Castro en la rueda de prensa / M.A. Montesinos

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Valencia

Luís Castro disputará este viernes su primer derbi con la necesidad de imponerse al cuadro ilicitano para intentar ir saliendo de los puestos de descenso.

Directo | Sigue la rueda de prensa de Luís Castro previa al Levante - Elche

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents