En Directo
"Vamos a morir por nuestra afición"
El técnico granota disputará este viernes su primer derbi con la necesidad de imponerse al cuadro ilicitano para acercarse a la salvación
Luís Castro disputará este viernes su primer derbi con la necesidad de imponerse al cuadro ilicitano para intentar ir saliendo de los puestos de descenso.
Directo | Sigue la rueda de prensa de Luís Castro previa al Levante - Elche
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Espanyol.
Mensaje a la afición
El fútbol es un deporte que me gusta mucho al ser colectivo. Me gustan las relaciones con las personas. No hay mejor para nosotros que tener una afición que está con nosotros. Lo que conozco es que está con nosotros en los momentos más difíciles. Va a pasar eso. Los partidos no son fáciles para ninguno, pero jugar con uno más nos hace las cosas más fáciles. Sabía que la afición era así, por lo que será un placer. Vamos a dar el máximo por ellos. Vamos a morir por ellos.
Matturro y Mbappé
No he hablado con Matturro. Ha hablado conmigo porque en una entrevista he hablado de la situación. El fútbol tiene una percusión que la magnifica. Matturro hizo un buen partido en Madrid y eso es lo importante. Le he dicho que los jugadores de 18 tienen que tener una personalidad de 50. Tienen que ser tan perfectos como las personas más maduras del mundo. Nosotros miramos los errores de los otros y no las cosas buenas. Es la naturaleza humada, mirar el error. Va a dar siempre el máximo por el Levante. Hizo un buen partido en Madrid y me quedo con eso. Tengo un hijo y una hija y no son perfectos, pero los quiero tanto que seguiré con ellos de frente.
Estilo de juego del Elche
Los que defienden al hombre son partidos diferentes. Tenemos que ser inteligentes para hacer daño al adversario.
Etta en el Bernabéu
No ha estado mucho tiempo con nosotros. El equipo ha cambiado cosas y es normal que los que han estado dan más. Etta puede dar más y vamos a trabajar.
Conclusiones tras la derrota
Peleaste de cara y sumaste más disparos que el rival en la primera parte, que no es fácil. La fatiga no es solo física, sino también mental. Pero, con el equipo fresco, interpretaron bien. Defensivamente fuimos muy compactos. El gol en contra es por transición. Muchas de las veces tomamos buenas decisiones. En los momentos más frescos estuvimos bien y el gol nos hizo daño, pero son cosas a trabajar.
¿El Elche es un rival directo?
Es un equipo con características diferentes a muchos equipos de Laliga. Están bien, por eso están arriba. Defienden al hombre en todo el campo. Pero también tienen problemas.
¿No ganar en casa preocupa?
La victoria contra Sevilla no iba a dar nada con respecto al Espanyol. Tenemos que mirar el partido, no dónde es. Los partidos anteriores no te van a dar la victoria antes.
¿Se van a fichar veteranos?
No miro los jugadores por la edad. Podríamos hablar de 20 jugadores con menos de 21 años que si los puedes hacer aquí, mejor. Es la calidad, no la edad. Si son buenos. Hay jugadores de 20 con mucha experiencia. Es lo que vives, no la edad que tengas.
¿Ugo y Kervin son compatibles?
Sí, no hay problema. Los buenos pueden jugar juntos. Si están bien y son buenos, pueden jugar.
