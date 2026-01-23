Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Elche CF

El Levante afronta una final por la permanencia contra el Elche CF. El conjunto de Luís Castro tiene la necesidad de ganar frente a un cuadro de Eder Sarabia que no conoce la victoria como visitante. Tres puntos devolverían al cuadro franjiverde a mirar hacia arriba y no hacia abajo, fruto de una dinámica de cinco partidos donde solo ha salido victorioso en uno, mientras que los de Orriols, a 6 de la permanencia, necestan el triunfo como el comer.

Alineación del Levante UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Raghouber, Pablo Martínez; Carlos Álvarez, Losada, Iván Romero; Etta Eyong.

Noticias relacionadas

Alineación del Elche CF

Iñaki Peña; Pedrosa, Affengruber, Petrot; Santiago, Aleix Febas, Martín Neto, Marc Aguado, Germán Valera; Álvaro Rodríguez, Diang.