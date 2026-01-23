Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Elche CF
El técnico del Levante le da la alternativa en la medular a Raghouber y mantiene en el once a Matturro
València
El Levante afronta una final por la permanencia contra el Elche CF. El conjunto de Luís Castro tiene la necesidad de ganar frente a un cuadro de Eder Sarabia que no conoce la victoria como visitante. Tres puntos devolverían al cuadro franjiverde a mirar hacia arriba y no hacia abajo, fruto de una dinámica de cinco partidos donde solo ha salido victorioso en uno, mientras que los de Orriols, a 6 de la permanencia, necestan el triunfo como el comer.
Alineación del Levante UD
Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Raghouber, Pablo Martínez; Carlos Álvarez, Losada, Iván Romero; Etta Eyong.
Alineación del Elche CF
Iñaki Peña; Pedrosa, Affengruber, Petrot; Santiago, Aleix Febas, Martín Neto, Marc Aguado, Germán Valera; Álvaro Rodríguez, Diang.
