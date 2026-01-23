"Después del 2-2 solo pensaba en marcar el tercero"

Ugo, Iván Romero y Losada

Ugo puede mejorar. Conocerá a los compañeros y a Laliga, pero el partido ha sido bueno, ha recuperado muchos balones y ha estado correcto con balón. Iván juega siempre por algo. Si continúa trabajando siempre los otros tendrán que trabajar mucho para quitarlo. El once lo hacen los jugadores. No sé si será siempre titular, pero no será fácil para los otros quitarlo. Losada estaba fatigado, con un poco de dolor. No hemos querido correr riesgos.