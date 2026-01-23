En Directo
"Después del 2-2 solo pensaba en marcar el tercero"
"La identidad del club ha estado sobre el terreno de juego", aseguró Luís Castro, convencido de que el Levante se puede salvar
Paco Cortés
Ha estado bien y ha jugado porque creo que puede aportar. Queríamos ganar. Es muy joven, va a crecer en algunas cosas. Cuantos más partidos juegue tendrá más experiencia, pero ha trabajado bien. Nos dará soluciones.
Ugo, Iván Romero y Losada
Ugo puede mejorar. Conocerá a los compañeros y a Laliga, pero el partido ha sido bueno, ha recuperado muchos balones y ha estado correcto con balón. Iván juega siempre por algo. Si continúa trabajando siempre los otros tendrán que trabajar mucho para quitarlo. El once lo hacen los jugadores. No sé si será siempre titular, pero no será fácil para los otros quitarlo. Losada estaba fatigado, con un poco de dolor. No hemos querido correr riesgos.
Qué se le ha dicho tras la victoria
Después del gol del Elche he pensado en cómo marcar el tercero. Hemos estado juntos, con música.
La grada, con Etta pese a su mal partido
Sabía que la gente iba a estar con Matturro. Es más de fuera, de gente que no conoce la persona. Tenemos que moriri por ellos, independientemente del resultado. Etta ha trabajado mucho. Es muy importante que todos hagan su trabajo. Lo mejor es el Levante.
Discurso en el descanso
Les he dicho que si seguían así ganaríamos. Que si seguían así ganaríamos.
Caso de no ganar
Es mejor pensar que hemos ganados, pero el partido te indica que estás en el camino correcto. De no ganar, seguiría creyendo. El partido te daba información de que el equipo está bien. Sabemos que es una maratón, pero hay que terminarla bien. Vamos a luchar todos los partidos.
Pablo Martínez: gol y asistencia
Ha estado muy bien, es un jugador inteligente. Comprende muy bien todo. Quiere dar todo por el equipo. Lo ha demostrado en todos los partidos, su calidad y sus ganas de cambiar las cosas.
Locura de minutos
He vivido el gol de matturro con poca emoción. Me he puesto contento porque ha tenido una semana muy difícil. Son muchas emociones, pero entre el gol del Elche y el nuestro, he liberado la tensión.
Victoria importantísima
Habíamos hablado de la identidad del club y ha estado en el césped. Hemos sido mejores en la primera y en la segunda parte. El equipo ha hecho las cosas bien. Con el 2-2, te vienes abajo, pero lo han querido tanto...
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria contra el Elche.
