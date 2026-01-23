Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Después del 2-2 solo pensaba en marcar el tercero"

"La identidad del club ha estado sobre el terreno de juego", aseguró Luís Castro, convencido de que el Levante se puede salvar

Luís Castro en la banda del Ciutat durante el Levante - Elche

Luís Castro en la banda del Ciutat durante el Levante - Elche / LALIGA

Rafa Esteve

Rafa Esteve

