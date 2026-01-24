Pablo Martínez tira del carro

Querido por la parroquia del Ciutat de València, e identificado y comprometido con un Levante donde dio sus primeros pasos como futbolista y se ha convertido en una de las caras más visibles de la entidad, Pablo Martínez recupera la esencia que encandiló a los suyos y se postula como un recurso de gran trascendencia con vistas al desafío de la permanencia en Primera División. Diferentes luces y sombras, condicionadas por participar en el terreno de juego desde una posición donde se reducen sus prestaciones, difuminaron el talento que, de una vez por todas, vuelve a florecer con más intensidad que nunca. Jamás desapareció, siempre fue importante, primero, para Javi Calleja y, después, para Julián Calero. Sin embargo, el Levante disfruta nuevamente de un centrocampista todoterreno, con un pie derecho exquisito y que, tanto por su experiencia como por su personalidad y profesionalidad, se ha ganado el derecho de ser el capitán que guía a los suyos hacia la permanencia.

El gol de Matturro en el último suspiro frente al Elche, para culminar una remontada de escándalo, irrumpe en el recuerdo más apoteósico del levantinismo, pero la aportación de Pablo Martínez fue trascendental para que los primeros tres puntos del Levante como local no salieran del Ciutat de València. Valorado en Sofascore con un 8'2, el '10' hizo el tanto del empate, pocos minutos después de la reanudación, y asistió, un cuarto de hora después, para que Dela cabecease al fondo de la red el segundo de los granotas. El gol de Matturro lo presenció forcejeando con Rodri Mendoza en el punto de penalti, intentando buscar un centro desde la esquina de Olasagasti, pero su celebración, eufórica, enloquecida y descontrolada mientras se golpeaba el pecho dirigiéndose a Levante Fans, liberó de felicidad a un Pablo Martínez que no solo aportó en el apartado estadístico, sino que estuvo omnipresente en el centro del campo.

Pablo Martínez celebra su gol ante el Elche. / LUD

Completamente olvidada la lesión que sufrió en Copa ante el Orihuela, apartándole del césped durante un mes y medio debido a una lesión ligamentaria lateral en el tobillo izquierdo, el '10' disfruta de una nueva ubicación en el césped que le permite no solo brillar con más facilidad, sino también desplegar todo el fútbol que tiene en sus botas. Sostenido por un Ugo Raghouber que se postula como un fijo en la medular, la posición del '14' le permite actuar con mayor libertad, recuperando el recorrido y la zancada tras abandonar la banda izquierda. El capitán no solo juega desde la base, sino que también conduce para desestabilizar líneas rivales, distribuyendo juego en ambos costados, filtrando pases entre líneas y asociándose, permitiéndole encontrar situaciones de golpeo en las inmediaciones del área, con los futbolistas más móviles de la plantilla: Iván Romero y Carlos Álvarez. Asumiendo el golpeo a pelota parada, su gol frente al Elche es una demostración de que, pese a ser un centrocampista dinámico, tiene instinto atacante. Su nuevo rol de la mano de Luís Castro eleva sus prestaciones y lo postula como una pieza relevante de cara al desafío de la permanencia.

Convencido de la salvación

Una vez finalizó el partido contra el Elche, Pablo Martínez aseguró, en los micrófonos de DAZN, que el equipo ha puesto "más del 200 por cien para llevarnos la primera victoria en casa, pero no solo nosotros, sino también nuestra gente. Nos han ayudado y dado ese punto para creer. Nos meten un gol de chilena en el 90 y tantos y, gracias a ellos, podemos meter el tercero y ganar en casa". A su vez, el capitán comentó que "el equipo ha afrontado muy bien el partido. Hemos ido a por todas desde el minuto 1, no les hemos dejado jugar cómodos. Hemos hecho un gran partido y, gracias a Dios, hemos conseguido los tres puntos", para lanzar un mensaje de optimismo de cara al desafío de la salvación en la élite del fútbol español. "Por supuesto que creemos en la permanencia. 0 dudas. Creo en mi equipo, en la gente y en la forma de trabajar. Se está viendo, así que, a por ello". Pendiente de que el Levante le presente la renovación de un contrato que expira el 30 de junio, Pablo Martínez vuelve a desprender su talento, sus virtudes y sus capacidades. Nunca le faltó compromiso ni negoció esfuerzos, pero, esta vez, el fútbol le acompaña para volver a ser diferencial.