Paco Cortés se mete al Ciutat en el bolsillo
El canterano agitó el partido contra el Elche CF entrando en el descanso y encandiló a la grada con sus acciones que ayudaron a la remontada
El mensaje del Levante UD de reforzar a los futbolistas procedentes de la cantera coge fuerza en las últimas semanas. La apuesta por jugadores jóvenes, capaces de revolucionar partidos con su descaro y ausencia de timidez, pese a actuar en grandes escenarios y en la máxima categoría, es la línea a seguir de un club que vive consciente del talento que tiene en su base.
Una de las sensaciones procedentes de la Ciudad Deportiva de Buñol procede de Granada y es una de las apuestas más firmes del club. Paco Cortés, atado hasta 2028, volvió a Orriols después de que la entidad cortase su cesión en la Cultural y Deportiva Leonesa y pocos minutos ha necesitado para deleitar a una grada que, amante de lo que se cuece en categorías inferiores, ya disfruta del extremo más prometedor de los últimos tiempos en el Levante.
Después de dejar sus primeras pinceladas en la élite debutando en el Santiago Bernabéu, Paco Cortés entró en el descanso del encuentro contra el Elche y se ganó a la grada del Ciutat de València con su entrega y atrevimiento. Veloz, eléctrico y zigzagueante, el ‘27’ protagonizó peligro, sobre todo, al espacio y se complementó con la gente de ataque para encontrar un triunfo que, finalmente, acabó aterrizando en el coliseo de Orriols.
Un regateador de éxito
Sus 18 años de edad son oro puro para un Levante que en sus ojos no ve techo alguno, sino una proyección envidiable que ya se empieza a conocer en Primera División. En 45 minutos contra el Elche, sus datos no engañan: fue el futbolista con más regates completados del partido (3/5) mediante acciones que excitaron a los presentes en el Ciutat de València.
Tal fue su impacto, que Luís Castro, en rueda de prensa, elogió la actuación del canterano levantinista. "Ha estado bien y ha jugado porque puede aportar. Es muy joven y va a crecer en algunas cosas, como es normal. Cuando más partidos, más experiencia. Ha hecho un partido muy correcto. Nos va a dar soluciones", comentó el entrenador portugués.
