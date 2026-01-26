Marc Pubill: la vuelta del canterano levantinista que mira de frente al Mundial

Marc Pubill se ha convertido, a base de actuaciones tan sobresalientes como excelsas, en el jugador del momento en LaLiga. Es, de hecho, uno de los mejores en un panorama nacional, e incluso europeo, que no deja de quedarse boquiabierto con su rendimiento, impoluto y constante. El Atlético de Madrid disfruta de los servicios de un futbolista que ha caído de pie y ha irrumpido con muchísima fuerza en el sistema táctico del Cholo Simeone, quien, tras ganar frente al Mallorca y asentarse en la tercera plaza de la clasificación, viaja a València este fin de semana para verse las caras con el Levante. Sin embargo, el duelo en el coliseo de Orriols está cargado de emotividad y especialidad para uno de sus guerreros más fiables, cuyo rendimiento está siendo tan inmaculado que aporrea, sin descanso y a base de trabajo, las puertas de la Selección Española de Luis de la Fuente.

El partido del Levante contra el Atlético de Madrid supondrá la primera vez que Marc Pubill, canterano criado en Buñol desde 2020 que tuvo que marcharse traspasado en 2023 por la debilidad económica del club, pise un Ciutat de València que, pese a sentir que en el Riyad Air Metropolitano ha encontrado su hogar, siempre será su casa. No lo pudo hacer con el Almería, primero, por la diferencia de categoría y, después, debido a un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla que le impidió estar disponible en septiembre de 2024, pero su regreso no solo se producirá en condiciones superlativas e imponentes, sino que también se dará en las condiciones que proyectó cuando dio sus primeros pasos como profesional en Orriols: como un futbolista autoritario y con capacidad para dominar cualquier posición defensiva. No obstante, diferentes parcelas técnicas vaticinaron al Marc Pubill actual que, a pesar de irrumpir como lateral derecho, brilla actualmente en el eje de la zaga.

Marc Pubill en Orriols. / F. CALABUIG

Según pudo saber SUPER, tanto en la cantera procedente de Buñol como con los 'mayores', en el Levante siempre le vieron vestiduras de central a pesar de deslumbrar como lateral diestro. Muchos entrenadores sintieron que su lugar en la élite pasaba por el centro de la defensa, aunque su estancia en el primer equipo levantinista se dio en circunstancias de urgencia y donde ningún técnico, a los que se ganó a base de trabajo para tapar notables carencias por la derecha, se atrevió a ubicarle en dicha posición. No obstante, su físico y su estatura, sobre los que se convirtió en un lateral solemne, de largo recorrido y fuerte tanto en defensa como en ataque, apuntaron hacia un potencial defensor que Diego Pablo Simeone, además de detectar, se ha encargado de limar para convertirlo en una auténtica bestia después de meses trabajando en silencio y sin rechistar, agradecido por formar parte de uno de los mejores clubes del mundo. Este sábado pisará el Ciutat de València cumpliendo las expectativas de todos los que intuyeron su techo indetectable tras demostrar, en la élite donde navega el Atlético de Madrid, que es el defensa del futuro... y del presente.

Y es que argumentos no le faltan a Marc Pubill para demostrarlo. Cada partido del '18' es una exhibición desde que una lesión de José María Giménez, a principios de diciembre, le abrió las puertas de la titularidad. La última, 'secando' a Vedat Muriqi, uno de los delanteros más temidos de la competición, mediante unas estadísticas, según Sofascore, dignas de ser alabadas: tres intercepciones, cuatro despejes, dos recuperaciones y cien por cien de duelos ganados (cuatro aéreos y tres terrestres). Sin embargo, el dulce momento del nacido en Terrassa viene precedido de varias piedras en su camino que, a base de entereza, esfuerzo y sin perder la esperanza de alcanzar el fútbol profesional, fue superando hasta llegar a la meta. Según contó SUPER en abril de 2022, Marc, tras desestimar en alevines una oferta del Barça, vio cómo el Espanyol le abrió las puertas de salida con 15 años por su falta de crecimiento (mide 1,90).

Mundial en el horizonte

Aun así, tras pasar por el Gimnàstic Manresa, el Levante le abrió las puertas para vivir una experiencia cargada de crecimiento, donde contó con todas las herramientas para tocar la Primera División... hasta que un desafortunado e injusto penalti, en la final del playoff de ascenso contra el Alavés, le 'obligó' a salir traspasado ante la deuda acuciante que castigó la economía de Orriols. Sin suerte colectiva en Almería, donde dos temporadas se concluyeron con un descenso y un no ascenso, no dejó de rendir en el carril diestro a gran nivel, llevándolo a ganar los Juegos Olímpicos en 2024 y a estar cerca de una Atalanta que, a última hora, desestimó y, sobre todo, desaprovechó la oportunidad de firmar a un auténtico diamante en bruto. Aun así, esperó paciente para, un año después, y tras una operación relámpago, dar el salto a un Atlético de Madrid donde no solo es capitán general, sino que gana enteros y acumula motivos para formar parte del escuadrón de Luis de la Fuente para representar a España en el próximo Mundial. Mientras los teóricos centrales seleccionables no pasan por sus mejores momentos, Marc Pubill se erige como el más fiable, el más expeditivo y el más contundente. Y, entre tanto, el Ciutat de València se prepara para recibirle con los brazos abiertos y recordarle que en Orriols tendrá siempre su casa tras ganarse, en apenas año y medio, el cariño de todo el levantinismo.