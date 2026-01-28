DIRECTO | Sigue la rueda de prensa de Manu Sánchez

Victoria ante el Elche... y en casa

Era una victoria que nos merecíamos, nos hacía falta. Ha sido un premio para ellos. La hemos disfrutado mucho y tenemos ganas de seguir. Es verdad que cuando estás sin ganar en casa se genera un runrún. Muchos partidos en casa han sido ante equipos de buen nivel. Hay que seguir con esta dinámica positiva.