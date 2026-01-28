En Directo
DIRECTO | Sigue la rueda de prensa de Manu Sánchez
El jugador del Levante UD, Manu Sánchez, analiza en sala de prensa el partido ante el Atlético de Madrid de este sábado en el Ciutat de València.
Balón parado
El cuerpo técnico le da importancia y a la vista está la importancia que se le da.
Partido especial para Manu Sánchez
Es un partido muy especial. Estuve desde la cantera y debuté en el primer equipo. Espero que el partido sea con gol mío, como en la ida, pero que ganemos nosotros.
Victoria ante el Elche... y en casa
Era una victoria que nos merecíamos, nos hacía falta. Ha sido un premio para ellos. La hemos disfrutado mucho y tenemos ganas de seguir. Es verdad que cuando estás sin ganar en casa se genera un runrún. Muchos partidos en casa han sido ante equipos de buen nivel. Hay que seguir con esta dinámica positiva.
- La operación salida, clave en el mercado del Valencia CF
- Compromiso a largo plazo de Justin de Haas con el Valencia CF
- El Valencia CF trabaja en dos perfiles para la recta final del mercado de fichajes
- En Madrid allanan el terreno para el 'atraco' en Mestalla
- Nuevo 'reto' para el exportero del Valencia CF Jaume Domènech: agente de futbolistas
- Veredicto del CTA: El pisotón a Lucas Beltrán es una acción punible como penalti
- Filip Ugrinic: el equilibrio del Valencia CF en la victoria contra el Espanyol
- Eliaquim Mangala vuelve al fútbol por tercera vez y tiene nuevo equipo