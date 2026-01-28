Matías Moreno rechaza ofertas y pone toda la carne en el asador por salvar al Levante

Matías Moreno, después de perderse los partidos ante Real Madrid y Elche por “fatiga”, tal y como lo describió Luís Castro a lo largo de sus comparecencias de prensa, regresa a la dinámica de entrenamientos y se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros con el foco puesto en el encuentro del sábado contra el Atlético de Madrid. El Levante no puede recibir mejor noticia tras el subidón que le produjeron los tres puntos del pasado viernes, que sirvieron para tumbar a un rival directo por la salvación y deshacerse de la losa de no haber ganado en casa durante esta temporada, ya que el rendimiento del central argentino, notable y regular desde que se asentó en el eje de la defensa levantinista, lo ha colocado como uno de los más fiables en la plantilla.

Cedido por parte de la Fiorentina, y con una opción de compra de 13 millones de euros, Matías Moreno expone sus virtudes en Orriols llamando la atención de multitud de clubes europeos, atentos a su evolución y a unas condiciones que están experimentando un crecimiento sobre el que el Levante aspira no solo a explotar su mejora atrás, sino también a permanecer en Primera División. A sus 22 años, pretendientes no le faltan al nacido en Córdoba, Argentina, a lo largo del presente mercado de transferencias. Pese a ello, el zaguero solo piensa en rendir notablemente en el Ciutat de València con el objetivo de conseguir la salvación.

Matías Moreno ante la Real Sociedad. / F. CALABUIG

Según pudo saber SUPER, la Fiorentina ha recibido diferentes consultas relacionadas con la finalización de la cesión de Matías Moreno en el Levante. Entre ellas, una de un equipo de LaLiga, que llegó a ofertar, y otra procedente del City Group, liderado por el Manchester City y formado por clubes como el New York City o el Girona, entre otros, quien mostró un firme interés en arrebatar a Matías de Orriols para unirlo a su conglomerado, sabiendo que en las botas y, sobre todo, en la proyección del argentino habita uno de los centrales del futuro dentro la Albiceleste. El coste a pagar por la Fiorentina, en caso de querer cancelar el préstamo del '2' en el Levante, no está estipulado en el contrato de su cesión. Sí existe, tal y como averiguó Superdeporte, una penalización de dos millones de euros en el caso de que desde Orriols le comuniquen a los 'violas' que ejecutan su compra de '13' kilos y, en un plazo de 48 horas, la rechacen para que Matías regrese al Artemio Franchi. Pero, más allá de cifras y de posibles operaciones, Matías Moreno ha dado un paso al frente para demostrar su compromiso con un club que apuesta firmemente por sus servicios.

Implicado y comprometido

El canterano de Belgrano, pese a ser consciente de que su temporada en Orriols le está abriendo paso en el Viejo Continente, desatiende propuestas y le transmite al Levante que finalizará la temporada con el foco de atención en el objetivo de la salvación. El club, a su vez, no solo respalda al central, sino que le transmite confianza mientras hace oídos sordos a los rumores que puedan aparecer alrededor del argentino. Ambos van de la mano y unen fuerzas para que el objetivo de la permanencia sea una realidad en el Ciutat de València: una meta por la que luchará Matías Moreno hasta el último segundo no solo por una cuestión futbolística, ya que en el Ciutat de València está logrando el protagonismo y la importancia que no recibió en su primer año en Europa, sino también por el sentimiento de pertenencia y cariño que ha generado hacia su actual club.

“Le pedí a mi representante que hiciera todo lo posible para cerrar mi llegada al Levante. Y, por suerte, se hizo muy rápidamente la operación. Me siento muy feliz en el día a día, algo que el año pasado no podía disfrutar. Con minutos es más fácil que sin ellos, pero me lo estoy pasando muy bien con el grupo y en cada entrenamiento”, dijo en octubre, durante una entrevista con Superdeporte y, tres meses después, reiteró su pensamiento en una rueda de prensa previa al choque en el Santiago Bernabéu. “Creo que se refleja en mí cuando depositan confianza, me siento cómodo y está siendo una temporada muy buena donde quiero seguir afianzándome y mejorando mucho más. En los lugares en los que demuestran cariño respondo muy bien a esos estímulos. El equipo es una gran familia que me encantó. Estoy disfrutando del presente hoy en día en el Levante. Contento por el presente en lo individual y en lo colectivo podemos hacerlo mucho mejor, nos vamos a esforzar al máximo este año", añadió.