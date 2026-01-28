En Directo
"Ante el Atlético de Madrid espero marcar como en la ida, pero que ganemos nosotros"
Manu Sánchez, cómodo en el dibujo de Luís Castro, afronta el partido del sábado convencido de que pueden sumar los tres puntos
El jugador del Levante UD, Manu Sánchez, analiza en sala de prensa el partido ante el Atlético de Madrid de este sábado en el Ciutat de València.
Finaliza la rueda de prensa de Manu Sánchez.
Manu Sánchez, reclamado
Estoy a disposición del club para lo que quiera. No me importa hablar, pero, por suerte, llevo años en Primera y ya estoy acostumbrado.
Mercado
Lo vivimos de manera tranquila, a todos los veo concentrados. Nadie está disperso. Estamos en una situación complicada pero estamos concienciados en el equipo.
Cómo se le gana al Atlético de Madrid
El Atlético gana 1-0 y sabe jugar a protegerse en el resultado. Es más bonito ganar de manera abultada, pero lo importante es ganar.
No continuidad
Cuando llega Luís me pilla con un partido de sanción y después me perdí entrenamientos por una molestia. Cuando jugó en Sevilla se ganó muy bien y es normal que repita el once. Siento confianza y trato de ayudar y dar mi mejor versión.
Salida del Atlético de Madrid
Es muy complicado salir de allí. Cuando vienes de un equipo tan grande puede ser complicado, pero me adapto muy rápido a los cambios. He jugado en todos los equipos en los que he estado. Aprendí mucho en cantera y a día de hoy sigo incluyendo cosas que aprendí en el Atlético de Madrid.
Forma de jugar de Manu Sánchez
A nivel personal me encuentro muy bien. A los laterales nos pide otras cosas. Lo más importante es estar a disposición. Puede dar la sensación de que no soy tan ofensivo, pero el entrenador habla con nosotros y nos dice que hay que llegar con más ventaja y de manera más clara.
Vestuario del Atlético de Madrid
Solo quedan Koke, Llorente, Oblak... Ha habido muchos cambios en la plantilla. Aunque cambien siempre es uno de los mejores equipos.
Balón parado
El cuerpo técnico le da importancia y a la vista está la importancia que se le da.
Partido especial para Manu Sánchez
Es un partido muy especial. Estuve desde la cantera y debuté en el primer equipo. Espero que el partido sea con gol mío, como en la ida, pero que ganemos nosotros.
