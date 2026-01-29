Koyalipou se marcha del Levante al Angers francés

Goduine Koyalipou tiene las horas contadas en el Levante UD. El atacante centroafricano, la entidad granota y el Lens, club de procedencia, están muy cerca de romper el acuerdo de cesión que se cerró este pasado mercado de verano, paso previo a firmar como jugador del Angers francés, equipo de la primera división francesa, según apunta el diario L'Equipe. Este movimiento ayudará a liberar masa salarial, un problema muy grande derivado de la difícil situación económica que atraviesa el club granota, y permitirá inscribir a Tay Abed como jugador de pleno de derecho del primer equipo.

El africano que, apenas ha contado con minutos con Julian Calero como entrenador del equipo al inicio de la temporada, no entra en los planes de Luís Castro y todas las partes están de acuerdo en romper la vinculación. Con Luís Castro al frente del banquillo, el Levante busca reajustar su plantilla en un momento clave de la temporada. El conjunto valenciano, actualmente penúltimo en LaLiga, valora la posibilidad de rescindir la cesión para aliviar la masa salarial y liberar una plaza en la plantilla, ya que el club ha alcanzado el límite permitido por la normativa.

La salida de Koyalipou permitiría al Levante explorar nuevas incorporaciones a préstamo en el mercado, aunque la operación no es sencilla: para que se concrete, otro club tendría que mostrar interés en hacerse con los servicios de un delantero que no ha ofrecido prácticamente nada en los meses que lleva como jugador 'granota'.

El atacante, que terminó 2025 lesionado, no entró en la convocatoria en el empate (1-1) disputado en el Ciutat de València ante el Espanyol el pasado 11 de enero, un encuentro en el que ya se evidenció su pérdida de protagonismo. Esta temporada, Koyalipou solo ha anotado dos goles, uno de ellos en la Copa del Rey, y ha participado en 11 partidos de Liga, siendo titular únicamente en dos ocasiones.