El Levante UD inscribe a Tay Abed

Tay Abed ya está listo para jugar con el Levante. Una semana después de oficializar su llegada a Orriols, el club, según pudo saber Superdeporte, ha conseguido inscribir al extremo en LaLiga con ficha del filial, luciendo el dorsal ‘55’, mientras se encuentra pendiente de aparecer en la página web de LaLiga después de que el club haya hecho las operaciones pertinentes para validar sus participaciones en la competición liguera.

Tay Abed, nuevo fichaje del Levante UD / Levante UD

La salida de Koyalipou, adelantada por Sin Tregua y confirmada por SUPER para poner rumbo al Angers, ha ayudado a hacer una inscripción realizada con encaje de bolillos. No obstante, sirve para que Luís Castro pueda contar con una pieza más en sus filas, destacada por ser un atacante rápido, eléctrico y con buen golpeo de balón.