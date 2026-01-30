El Atlético Levante alcanza la cima... y busca dar el salto

Cuatro temporadas en 3ºRFEF son sufucientes, al igual que indeseadas, como para seguir limitando el potencial de una cantera donde abunda el talento y el hambre por tocar la élite del fútbol español… representando al club de sus vidas empezando por un ascenso que saque al filial de las penumbras de 3ºRFEF. El Atlético Levante, después de varios años desorientado en la quinta categoría del fútbol español, alcanzó la primera posición de la tabla con un propósito muy definido: que nadie le arrebate el liderato con el fin de ascender, de una vez por todas, a 2ºRFEF y empezar a competir en un contexto más acorde para el desarrollo de futbolistas jóvenes.

Once del Atlético Levante contra el Villarreal C. / LUD

La derrota de Atlético Saguntino en casa frente al Atzeneta hizo válido el empate de los de Álvaro del Moral en el campo del filial del Hércules, donde no pasaron del empate a 0-0, pero volvieron a demostrar que es un equipo seguro y convincente en defensa y amenazante en ataque. Por muy anecdótico que parezca en primera instancia, debido a que los granotas son líderes empatados a puntos con el Saguntino y la UD Castellonense, la primera plaza es un motivo de celebración para un club que, desde que cambió sus piezas en la dirección deportiva, y le dio galones a la gente de la casa, colocó el ascenso del Atlético Levante como una de sus prioridades.

Nada más Hector Rodas y Jose Gila cogieron los mandos de la secretaría técnica, ambos pusieron a la cantera prácticamente al mismo nivel de importancia que el primer equipo, conscientes de que en sus filas están los jugadores del futuro en Orriols. Compaginando las exigencias de planificación correspondientes a la de una plantilla aspirante al ascenso a la máxima categoría del fútbol español con la potenciación de una base que, según pasa el tiempo, tiene cada vez más protagonismo. La renovación de Nacho Pérez, la ampliación de contrato de Paco Cortés (previa a su cesión en la Cultural), la adquisición en propiedad de Huseini Nakoha o la firme apuesta en Marc Santos, entre otras operaciones, son etapas del camino sobre el que el Levante ha fortalecido su cantera no solo reforzando su estructura, sino también detectando talento en el exterior mediante una base de datos del club donde recopilan información sobre posibles jugadores para el filial, registrados en campogramas de las diferentes comunidades de España y de otros países del mundo.

Con pinceladas de valencianía, ya que el Levante busca abanderar su cantera partiendo desde el producto local, en verano se liberó un total de siete jugadores y aterrizaron otros siete que elevaron sustancialmente al filial al militar en categorías superiores o tener a sus espaldas experiencias profesionales. Por ejemplo, Mario Sesé ha debutado en Segunda División con el Oviedo, Brandon Yarce lleva muchas horas de vuelo trabajando y brillando en el ‘barro’ a sus 23 años, Dani Cervera posee ADN Barça en su sangre, Joan Ruiz ha desarrollado su talento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Villarreal… Y, en este mes de enero, el club ha apretado más aún las tuercas uniendo a sus filas a Salvador Brull y a Enrique Herrero, procedente del Real Madrid C.

Identidad y números de ascenso

No obstante, el éxito del actual líder del grupo VI de 3ºRFEF no se entiende sin la figura de un Álvaro del Moral que, más allá de darle a Luís Castro diferentes herramientas para que las explote en el primer equipo, conoce cada esquina de la Ciudad Deportiva de Buñol a la perfección. Es, de hecho, uno de los baluartes de una cantera que le ha visto crecer en categorías inferiores desde 2016 tras sumar un ascenso a Primera División como levantinista en 2010. Amante de fútbol combinativo y vertical, sin renunciar a la explotación de cada uno de los talentos que tiene en su plantilla, el técnico madrileño cotiza al alza mientras el filial rinde y suma registros dignos de ascenso a 2ºRFEF: 10 partidos ganados, 8 empates y solo una derrota, con 28 goles a favor y, lo más llamativo, solo once en contra gracias a la muralla levantada por Asier Herrera bajo palos y sostenida, Martín Krug, Junior Sidiki, Huseini y Carlos Peñaranda.

Noticias relacionadas

Pese a ello, no son los únicos nombres que brillan bajo el sello del Atlético Levante. Además de los mencionados anteriormente, otros como Calatrava o Rosón impulsan al filial levantinista hacia su sueño de subir de categoría. Han tardado 19 jornadas en alcanzar la cima. Sin embargo, ninguno quiere bajar ni un escalón con tal de celebrar un ascenso a 2ºRFEF que empezaría a recompensar todo el trabajo que hay en la sobra.